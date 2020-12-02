"Такие же честные подписи, как и выборы!" Футболисты смеются над провластным письмом

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Сторонники Лукашенко продолжают борьбу с теми, кто за новые честные выборы и против насилия. Одним из методов этой борьбы стало открытое письмо «настоящей» (это самоназвание) спортивной общественности.





Под ним, по словам заместителя министра спорта и туризма Александра Бараули, подписались уже 2500 спортсменов. На днях появился даже сайт, где можно посмотреть, кто оставил свои подписи.





О том, как собирают подписи, говорят всякое. В настоящий момент под провластным обращением стоит более двух тысяч автографов. Правда, футбольных среди них совсем немного.





Добровольно за власть вписались председатель АБФФ Владимир Базанов, его замы Юрий Вергейчик, Михаил Ботников, Михаил Вергеенко и Сергей Жардецкий, а также тренеры Владимир Корытько и Андрей Скоробогатько.





Это письмо было разослало по всем белорусским клубам, чтобы уже на местах руководители собирали подписи игроков, тренеров и сотрудников офиса. Но желающих пока предельно мало. К тому же фанаты некоторых клубов открыто заявили, что появление футболиста в числе подписантов бесследно не пройдет.





По информации «Трибуны», игроки отказываются ставить свои подписи под провластным письмом, а руководители делать это особо не заставляют.





В АБФФ обеспокоились ситуацией и стали звонить в клубы с призывом активизировать процесс. В качестве инструмента давления речь заходит о возможном уменьшении господдержки.





По нашей информации, как минимум один звонок в футбольный клуб по письму исходил от Владимира Базанова. Его помощники также вовлечены в переговоры.





Так как же обстоят дела в клубах с письмом за Лукашенко.





«Сейчас все хорошо, а может быть плохо»

«ШАХТЕР»





В солигорской команде, в субботу завоевавшей второе в истории чемпионство, все уже наслаждаются отпуском и занимаются своими делами. Однако в этих делах находится место и для разговоров с руководством по поводу провластного письма.





Как удалось узнать «Трибуне», увещеваниями занимаются в том числе спортивный директор Александр Рехвиашвили и председатель клуба Вадим Шумак.





– На самом деле в понедельник все было спокойно, никто никого не заставлял, никто никого не принуждал, – рассказывает собеседник «Трибуны», знакомый с ситуацией в «Шахтере» и пожелавший остаться неназванным. – Но вот во вторник начались странные вещи.





Руководство клуба начало звонить игрокам и, скажем так, настоятельно просить подписать это письмо. С намеками «вы же понимаете, что у вас сейчас все хорошо, а может быть плохо, могут возникнуть вопросы». На вопрос, будут ли увольнять футболистов и тренеров, если они не поставят свою подпись, всем говорят, что такого не будет.





Скажу честно, никто из игроков подписывать не собирается. Спортсмены свой отказ аргументируют тем, что они не ставили подписи под открытым письмо спортсменов, выступающих за честные выборы и против насилия, и новое письмо подписывать не будут.





Футболисты вне политики. Если не выражали поддержку одним, то как можно выражать поддержку другим? Тем не менее, поверь, все игроки против насилия, и каждый желает, чтобы эти события в стране поскорее закончились.





«Каждый волен сам решать, подписывать письмо или нет»

БАТЭ





Борисовчане сейчас готовятся к четвертьфинальному матчу Кубка Беларуси против брестского «Динамо», который должен состояться 5 декабря. Поэтому коллектив продолжает ежедневные тренировки. Тему письма в команде никто не поднимает.





– Где-то неделю назад или чуть больше на одной из тренировок нам сказали, что в клуб пришло такое-то письмо. Если кто-то хочет, можете подписать. И больше к этому вопросу никто не возвращался, поэтому мы занимаемся спокойно, – рассказали «Трибуне» в команде. – Можно сказать, никто нас не заставляет. Да и понятно, что никто из футболистов и тренеров делать этого не будет. Думаю, даже причины объяснять не надо.





Как удалось узнать, во вторник руководству БАТЭ поступил звонок от Владимира Базанова с претензией, мол, почему никто из «желто-синих» до сих пор не оставил свою подпись. Эта информация была доведена до коллектива, однако в клубе все равно придерживаются позиции, что каждый волен сам решать, подписывать письмо или нет.





«Мне кажется, это только начало»

«ТОРПЕДО-БЕЛАЗ»





Жодинцы под руководством Юрия Пунтуса в эти выходные стали бронзовыми призерами чемпионата Беларуси – лучшее достижение в истории команды. Игроки с чувством выполненного долга ушли в отпуск. И руководство о себе по «провластным» поводам не напоминает.





– Я это письмо читал в интернете, изучил его :), – рассказал один из представителей «черно-белых». – Но команду еще на прошлой неделе, до матча последнего тура, уведомили, что в клуб пришло письмо. На тренировке нам сказали, что вот такие дела, пришло письмо. Кто хочет, можете подписать, кто не хочет, ваше дело, ваше право. Заставлять никто никого не будет. Желающих оставить свою подпись в тот момент не нашлось. Хотя, думаю, вряд ли они есть сейчас.





Хотя, насколько знаю, со стороны АБФФ на некоторые клубы уже началось давление, и руководители стараются по-разному с этим бороться. У нас, в «Торпедо-БелАЗ», дела обстоят так. Посмотрим, что будет дальше, потому что это, мне кажется, только начало.









«Были ли желающие? Хоть отбавляй :)»

«ДИНАМО-БРЕСТ»





Команда Сергея Ковальчука в нынешнем году не смогла защитить чемпионское звание и заняла лишь четвертое место. В отпуск коллектив еще не ушел, так как 5 декабря отправится на кубковый выезд в Борисов. Что касается провластного письма, то о нем игроки узнали еще на прошлой неделе.





– На одной из тренировок на прошлой неделе нам объявили, что в клуб из федерации пришло такое-то письмо. Если есть желающие, то могут подписаться под ним. Если желания ни у кого нет, то заставлять никто никого не будет. Это дело каждого. Были ли желающие? Хоть отбавляй, – сквозь смех добавил собеседник.





«Давления не было, хотя готовились к другому»

«НЕМАН»





Завершив сезон на пятом месте, гродненцы в отпуск не ушли. Кто-то команду уже покинул, но многие продолжают тренировки по облегченной программе. Работа будет продолжаться до конца недели. Что касается провластного письма, то с ним игроки ознакомились еще в понедельник, но больше эта тема в коллективе не поднималась.





– В субботу у нас была игра с брестским «Динамо», после этого нам дали выходной. В понедельник команда приехала на тренировку, и после нее в раздевалке нам сказали, что в клуб пришло письмо, где изложена следующая информация. Спросили у членов команды, есть ли желающие его подписать.





Таковых не нашлось. И все, на этом тема закрылась. Может, потом кто-то по-тихому сходил и подписал письмо, но, думаю, вряд ли, – рассказали «Трибуне» в «Немане». – Никто нам ничем не грозил, если не подпишем. И это для нас, скажу честно, стало приятной неожиданностью.





Мы думали, что раз клуб получает финансирование в том числе из госбюджета, то будет какой-то пресс, чтобы не потерять эти деньги. Тем более до нас доходили слухи, что в клубах, где есть госфинасирование, начали давить на игроков и работников. Мы были к этому готовы, но спасибо руководству, что обошлось без пресса.





26 ноября фанаты «Немана» заявили, что если кто-то из клуба подпишет письмо, то отношение к нему со стороны ультрас будет соответствующим. Естественно, такое заявление не прошло мимо футболистов.





– Я рад, что у нас есть фанаты, которые имеют свою активную гражданскую позицию. Хорошо, что у нас такие люди есть, и хотелось бы, чтобы их было как можно больше, – отметил наш собеседник.





«Был разговор с директором – игроки подписывать отказались»

«ДИНАМО-МИНСК»





Как удалось узнать «Трибуне», у «бело-голубых» все спокойно и на игроков и тренеров никто не оказывает никакого давления, хоть акции и принадлежать провластному спортобществу «Динамо». Буквально на днях у футболистов был разговор с директором клуба Андреем Толмачем.





– Насколько знаю, парням рассказали, что есть такое письмо, что желающие могут его подписать. Но никто делать этого не стал, все отказались. В ответ на это от руководства «Динамо» не последовало никаких угроз, не было какого-либо давления. Все предельно спокойно, – рассказал источник «Трибуны».





«С игроками, по-моему, этот вопрос не обсуждался»

«ИСЛОЧЬ»





«Волки» сразу после сезона ушли в отпуск, и руководство клуба обзвоном игроков с просьбами подписать письмо не занималось. Тем более, как рассказал главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский, все футболисты, за исключением молодых, написали заявления на увольнение.





– Естественно, о письме в клубе все знают, но с игроками, по-моему, этот вопрос не обсуждался, – рассказал «Трибуне» источник в клубе. – Учитывая, что почти все футболисты уволились, смысл их просить что-то подписать? Да и никто ничего не предлагал. Знаю, что в некоторых клубах руководители приходили на тренировки и рассказывали о письме, но в «Ислочи» такого не было. Да и, думаю, понятно, как игроки отреагировали бы – как и все в Беларуси. Никто его подписывать, уверен, не будет.





«Санкций никто не опасается»

«РУХ»





Брестчане в выходные выдали веселый матч с «Белшиной», победив в Бобруйске со счетом 7:3, а 1 декабря ушли в отпуск. Но еще до окончания сезона коллектив был ознакомлен с провластным письмом.





– Буквально перед последним туром нам сказали, что в клуб пришло это письмо, и каждый, кто хочет его подписать, может прийти в офис и оставить подпись. У нас молодая команда, все аполитичны, поэтому послушали информацию, махнули головой и, по сути, отправились работать. С тех пор тема письма не поднималась.





Я больше чем уверен, что никто из нас втихаря не пошел и не подписал его. Есть информация о давлении на клубы со стороны АБФФ? Ну ничего, те же футболисты, например, защищены. У всех есть контракты, если что, можно обратиться в Ассоциацию футболистов. Поэтому каких-либо санкций никто не опасается.





«Футболисты смеются над провластным письмом»

«СЛАВИЯ»





Мозыряне, как и многие их коллеги по «вышке», находятся на отдыхе. Но те же футболисты о провластном письме слышали. Вот только, по словам собеседника «Трибуны», в клубе такие письма воспринимают с улыбкой.





– Команда прекрасно знает о существовании письма, но особых разговоров с руководством по этому поводу не было. Да, довели информацию, но давления и угроз в адрес членов команды не допускается. Некоторые думали, что когда пойдут писать заявления на отпуска, оформлять все бумаги, их как раз и попросят заодно подписать провластное письмо.





Предполагали, что могут возникнуть такие ситуации, как, грубо говоря, «подпишите письмо, и тогда получите отпускные или продлим контракт». Но нет, ничего подобного, все спокойно, ни в какие рамки никого не ставят. Нам предоставили выбор, тем более позиция игроков и так многим известна. Футболисты смеются над провластным письмом и, думаю, вряд ли кто-то его подпишет.





«О существовании письма все узнают из прессы»

«ЭНЕРГЕТИК-БГУ»





«Студенты» продолжают восстановительные тренировки, но скоро отправятся отдыхать, чтобы уже в середине декабря по традиции начать подготовку к новому сезону. Письмо появилось и в этом клубе, однако его содержание представители команды изучают лишь в интернете.





– Насколько знаю, никто этого письма не видел. Возможно, в офис оно и пришло, но коллективу никто о нем не говорил. О существовании такого письма все узнают из прессы. У каждого свое мнение на этот счет, и касательно событий в Беларуси, но вслух ничего не обсуждается. Все занимаются своей работой, – заверил собеседник «Трибуны» из клуба.









«Сначала решить более важные вопросы – финансовые дела закрыть»

«МИНСК»





«Горожане», как и многие белорусские клубы, практически полностью зависят от госбюджета. Поэтому логично было бы предположить, что для избежания ухудшения финансовой составляющей руководители клубов будут упрашивать игроков и тренеров подписать провластное письмо.





К тому же клуб не красит ситуация, которая произошла с экс-маркетологом «Минска» Евгением Чугаевым, которого уволили из-за давления сверху за его гражданскую позицию, а также уход из клуба пресс-секретаря Павла Остроуха, недавно вышедшего на свободу после 10 суток ареста.





Однако, как удалось узнать «Трибуне», давления по поводу провластного письма на членов команды не оказывается. Все в этом плане довольно спокойно.





– Насколько знаю, игрокам звонят из клуба, рассказывают о письме и спрашивают о желании подписать. Если человек отказывается, в ответ не следует никаких угроз или давления. Футболисты просто предлагают сначала решить более важные вопросы – финансовые дела закрыть, с долгами рассчитаться. Это же контрактные обязательства клуба перед игроком.





Когда закроются эти вопросы, тогда можно будет, наверное, вернуться к теме провластного письма. Да и далеко не факт, что кто-то подпишет его. Так что, думаю, руководители реально понимают, что сейчас есть куда более важные вопросы, чем подписание какого-то письма.





«В офис письмо пришло, но команде его не показывали»

"ВИТЕБСК"





Бюджет «северян», как и бюджет «Минска», формируется в основном за счет государственных средств. Однако это обстоятельство никак не повлияло на руководство клуба, которое, как стало известно «Трибуне», не то, что не заставляет игроков и тренеров подписывать письмо, а вообще предпочитает не загружать головы членов команды этими вопросами.





– На прошлой неделе люди узнали о письме из прессы, ждали, что руководители придут на тренировку и объявят о нем всем игрокам и тренерскому штабу. Мне рассказывали, что письмо в офис все-таки пришло, но команде его не показывали. И на тех же тренировках никто эту тему не поднимает, не обсуждает. Хотя понятно, кто положительно о нем будет отзываться? Вряд ли кто-то побежит ставить свою подпись.





В «Городее», «Слуцке», «Белшине» и «Смолевичах» руководство довело до игроков и тренеров информацию, что в клуб пришло письмо, однако при этом никакого давления на членов команды не оказывалось, никто никого не упрашивал оставлять свою подпись. Каждый волен сам решать, как ему поступать в данной ситуации.





Пока что волен.





Футболисты Елезаренко, Удодов и Ходенков опровергли информацию о том, что подписывали провластное письмо

Тем временем в спиках подписантов "за власть" каким-то странным образом оказались футболисты Евгений Елезаренко, Илья Удодов и Максим Ходенков. Как только они об этом узнали, они сразу же опровергли информацию о том, что подписывали провластное письмо.





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