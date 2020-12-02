Литва будет бесплатно выдавать национальные визы пострадавшим от репрессий белорусам

Литва будет бесплатно выдавать национальные визы белорусам, пострадавшим от репрессий. Такое решение было принято 2 декабря литовским правительством по предложению Министерства иностранных дел.





«Из-за насилия, совершаемого белорусским режимом против своих граждан, и массовых нарушений прав человека все больше и больше граждан Беларуси, ищущих убежища и временной защиты, хотят приехать в Литву, — цитирует пресс-служба правительства исполняющего обязанности премьер-министра Саулюса Сквернялиса. — Для въезда и пребывания в Литве на более длительный срок гражданам Беларуси было необходимо получить долгосрочную национальную визу, за которую взимается сбор за подачу заявления в размере 60 евро. Отныне плата взиматься не будет».

Данная льгота будет предоставляться в тех случаях, когда МИД Литвы подтвердит, что запрос был подан по особым гуманитарным причинам, или выдача национальной визы без взимания консульского сбора соответствует целям сотрудничества в области развития, внешней политики или национальной безопасности.

По данным литовского МВД на 30 ноября, въезд в Литву по особым гуманитарным причинам разрешен 674 гражданам Беларуси. Из тех белорусов, кто получил соответствующее разрешение, 268 уже находятся в Литве. 62 человека обратились за предоставлением убежища.