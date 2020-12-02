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«Обескровить Лукашенко». Кто может попасть под новые санкции Евросоюза
Источник материала: Навiны
Новые санкции Евросоюза против режима Лукашенко могут быть приняты в ближайшие две недели.
«Сейчас готовится трейтий пакет санкций. Он будет принят в ближайшие две недели. Это будут санкции только в отношении конкретных людей и конкретных компаний», — рассказал Naviny.by советник Светланы Тихановской по международным отношениям Франак Вячорка.
Сейчас в санкционный список ЕС включено 59 человек, которые, по мнению Брюсселя, причастны к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении протестующих. Ограничительные меры включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять финансовые средства лицам, включенным в санкционный список.
Новый пакет санкций ЕС
«Цель этих санкций — обескровить силовой аппарат, обескровить администрацию Лукашенко и расколоть элиты, которые группируются вокруг Лукашенко на основе доступа к кормушке», — сказал советник Тихановской.
Названия компаний, которые могут попасть под санкции, не расскрываются, чтобы владельцы не смогли вывести деньги. В Народном антикризисном управлении (НАУ) рассказали, что приоритет будет отдан организациям, связанным с грубым нарушением прав человека.
В санкционный список могут попасть компании, где происходили массовые увольнения работников за участие в забастовках; компании, которые прямо или косвенно принадлежат лицам, уже попавшим под санкции; компании, финансирующие нарушения прав человека или действующее белорусское правительство.
Некоторые противники Лукашенко, к примеру,
«Мы ожидаем, что бизнесмены, как ответственные люди, как минимум прекратят финансировать организации, правительства и людей, нарушающие права человека, а лучше — потребуют у этих лиц прекращения происходящего беззакония. Тем самым бизнесмены очень сильно помогут и белорусской экономике и белорусскому народу и своим бизнесам», — сказал Naviny.by ответственный за вопросы юстиции в НАУ Михаил Кирилюк.
Вячорка не исключил, что в будущем под санкции могут попасть и крупные государственные предприятия, если ситуация с правами человека в Беларуси будет только ухудшаться. По его словам, в ЕС рассматривают вариант наложения ограничений на производителей калийных удобрений и нефтепродуктов. США и отдельные страны ЕС могут повысить для них тарифы на перевалку продукции в портах и транспортировку по железной дороге.
«В ближайшие месяцы мы увидим несколько попыток изолировать режим. Мы хотим дать властям сигнал, что за каждого уволенного и политзаключенного они будут терять свои активы», — сказал Вячорка.
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Оппоненты Лукашенко ожидают, что под новые санкции ЕС попадет более сотни чиновников, силовиков и бизнесменов, а также больше десяти компаний из Беларуси.
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