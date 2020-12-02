«Обескровить Лукашенко». Кто может попасть под новые санкции Евросоюза

Новые санкции Евросоюза против режима Лукашенко могут быть приняты в ближайшие две недели.



Фото: president.gov.by

«Сейчас готовится трейтий пакет санкций. Он будет принят в ближайшие две недели. Это будут санкции только в отношении конкретных людей и конкретных компаний», — рассказал Naviny.by советник Светланы Тихановской по международным отношениям Франак Вячорка.

Сейчас в санкционный список ЕС включено 59 человек, которые, по мнению Брюсселя, причастны к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении протестующих. Ограничительные меры включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять финансовые средства лицам, включенным в санкционный список.

Новый пакет санкций ЕС анонсировал две недели назад из-за ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси. Вячорка ожидает, что список пополнится как минимум 150 физическими лицами, среди которых будут чиновники, силовики и приближенные к власти бизнесмены. Кроме того, по его словам, под новые ограничительные меры могут попасть от 10 до 20 компаний.

«Цель этих санкций — обескровить силовой аппарат, обескровить администрацию Лукашенко и расколоть элиты, которые группируются вокруг Лукашенко на основе доступа к кормушке», — сказал советник Тихановской.

Названия компаний, которые могут попасть под санкции, не расскрываются, чтобы владельцы не смогли вывести деньги. В Народном антикризисном управлении (НАУ) рассказали, что приоритет будет отдан организациям, связанным с грубым нарушением прав человека.

В санкционный список могут попасть компании, где происходили массовые увольнения работников за участие в забастовках; компании, которые прямо или косвенно принадлежат лицам, уже попавшим под санкции; компании, финансирующие нарушения прав человека или действующее белорусское правительство.

Некоторые противники Лукашенко, к примеру, призвали страны Запада ввести санкции против Михаила Гуцериева, которые дружит с Александром Лукашенко. Российский миллиардер вместе со своим сыном владеет британской компанией GCM Global Energy, которая строит крупный калийный комбинат в Любанском районе.

«Мы ожидаем, что бизнесмены, как ответственные люди, как минимум прекратят финансировать организации, правительства и людей, нарушающие права человека, а лучше — потребуют у этих лиц прекращения происходящего беззакония. Тем самым бизнесмены очень сильно помогут и белорусской экономике и белорусскому народу и своим бизнесам», — сказал Naviny.by ответственный за вопросы юстиции в НАУ Михаил Кирилюк.

Вячорка не исключил, что в будущем под санкции могут попасть и крупные государственные предприятия, если ситуация с правами человека в Беларуси будет только ухудшаться. По его словам, в ЕС рассматривают вариант наложения ограничений на производителей калийных удобрений и нефтепродуктов. США и отдельные страны ЕС могут повысить для них тарифы на перевалку продукции в портах и транспортировку по железной дороге.

«В ближайшие месяцы мы увидим несколько попыток изолировать режим. Мы хотим дать властям сигнал, что за каждого уволенного и политзаключенного они будут терять свои активы», — сказал Вячорка.