Источник материала: Хартия'97

«Прогресса нет»: переговоры ОПЕК+ по нефти зашли в тупик 2.12.2020, 17:17

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Стороны не могут прийти к компромиссу.

Неформальные консультации министров стран ОПЕК+ по состоянию на полдень 2 декабря не продвинулись, сообщили ТАСС два источника в делегациях.

«Прогресса нет, переговоры продолжаются» - сказал один из собеседников ТАСС. Другой добавил, что «вообще непонятно, что происходит».

Министры стран ОПЕК+ по меньшей мере с середины ноября пытаются найти компромисс по поводу механизма сокращения добычи нефти в 2021 году. Есть три основных сценария, у каждого из которых есть сторонники и противники. По основному варианту страны ОПЕК+ продлевают действующий уровень сокращения добычи как минимум до конца марта 2021 года. По другому - реализуют первоначальные договоренности и увеличивают добычу нефти на 1,9 млн баррелей в сутки с января. Третий сценарий предполагает постепенное увеличение объемов в течение первого квартала.

Министерская конференция стран ОПЕК+ из-за этого даже была перенесена с 1 на 3 декабря. Оставшееся время планировалось использовать для дополнительных консультаций. Заседание, которое назначено на 16.00 мск четверга четверг, пройдет в формате видеоконференции.

Разногласия возникли между тремя крупнейшими странами-участницами сделки. Россия исходит из того, что добычу можно постепенно восстанавливать с января, Саудовская Аравия настаивает на том, что ограничения в текущем виде нужно продлить на три месяца.

Объединенные Арабские Эмираты предложили не продлевать действующий уровень сокращения добычи, пока все участники соглашения не будут выполнять свои квоты. При этом ОАЭ выдвигают претензии в том числе и к России, которая ни разу не выполнила соглашение в полном объеме, но при этом не попала в официальный перечень нарушителей.

Первый раунд министерских переговоров в воскресенье закончился безрезультатно. Впрочем, по словам источника ТАСС, полный развал сделки, как это было в марте, маловероятен. «В конце концов, мы придем к согласию, как это всегда было», - говорил он.

Сейчас страны ОПЕК качают на 7,7 млн баррелей в сутки меньше, чем до кризиса. Россия снизила добычу с 11,2 до 10 млн баррелей в сутки, под данным ЦДУ ТЭК на ноябрь.

Изначальный план преполагал смягчение квот на 1,9 млн баррелей в день в первом квартале 2021 года, но вторая волна пандемии и локдауны в Европе и США напугала нефтедобытчиков.

По оценке Goldman Sachs, зимой мировой спрос на нефть может просесть на 3 млн баррелей в сутки. Закрытый доклад ОПЕК+, подготовленный к ноябрьским переговорам мониторингового комитета оценивал избыток нефти в 4 млн баррелей в день.

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