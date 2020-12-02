Источник материала: Хартия'97

Как создатель бело-красно-белого флага спас еврейскую девочку во время Холокоста 2.12.2020, 17:12

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Семья Марины Расицкене всегда будет благодарна Клавдию Дуж-Душевскому.

На надгробии создателя бело-красного-белого флага Клавдия Дуж-Душевского, кроме его жены и единственного сына, есть имя Марины Расицкене. Во время войны, рискуя жизнью, он спас ее из Каунасского гетто и воспитал как собственную дочь, сообщает «Радыё Свабода» .

Дуж-Душевский похоронен в Литве. Эту страну он называл своей второй родиной, а себя — «романтиком белорусско-литовского сближения». Большую часть жизни он прожил в Каунасе. Именно там произошла эта история.

Как Литва стала второй родиной создателя белорусского флага

До осени 1939 года Каунас все еще был столицей Литвы. Клавдий Дуж-Душевский живет там вместе с семьей. Это уважаемый в Литве инженер, работает в Министерстве связи. Ему – 48, его жене Елене – на 7 лет меньше, а сыну Степану – 8. Бело-красно-белому флагу, который он создал во время учебы в петербургском Горном институте, уже более 20 лет.





Переезд Клавдия Дуж-Душевского в Литву был во многом случайным. Не сумев из-за революцию окончить институт в Петербурге, он сначала на короткое время попадает в контролируемый большевиками Минск. Там начинает работу губернским геологом и в апреле 1919 года едет в командировку в Вильнюс. Как раз в это время город занимают польские войска. В Минск Дуж-Душевский больше не вернулся. В Вильнюсе он становится дипломатическим представителем БНР в странах Балтии. Некоторое время статус города остается неопределенным. Только в 1922 году Вильнюс присоединяют к Польше. Дуж-Душевский протестует. Он критикует разделение Беларуси и за это на несколько недель попадает в печально известную Лукишскую тюрьму.

После освобождения он принимает решение покинуть этот город. Причина была не только в политике. Вскоре после рождения здесь умирает первый ребенок Клавдия и Елены. Вильнюс стал для него местом травмы. Даже позже, когда он был столицей Советской Литвы, в которую у Дуж-Душевского было множество возможностей перебраться, он остался в Каунасе.





Спокойная жизнь семьи Дуж-Душевских продолжается до лета 1940 года. В июне Литву присоединяют к СССР.

Тогдашний период жизни Дуж-Душевского до мелочей знает историк из Университета Витовта Великого в Каунасе Томаш Блащак, который работает над биографической книгой о создателе белорусского флага.

«Уже после присоединения Вильнюса к Литве, осенью 1939 года, Дуж-Душевский передает все свои белорусские дела ксендзу Адаму Станкевичу в Вильнюс. Эти дела – созданный им же в Каунасе «Центр белорусской деятельности в Литве». По сути, это была формальная должность. Я не встретил ни одного следа, чтобы он как-то ангажировался в белорусское дело последние годы перед оккупацией», – рассказывает Блащак.

Дуж-Душевшский был уверен, что большевики не простят ему деятельности в белорусских организациях и в БНР. В августе его арестовывают и обвиняют в «антисоветской деятельности».

Две оккупации и два заключения Дуж-Душевского

Гинтарасу Расицкасу сегодня 60 лет, он живет в Лондоне, но родом из Каунаса. Клавдия Дуж-Душевского он не мог помнить, так как родился через год после его смерти. Но создателя белорусского национального флага хорошо знала его мама Марина Расицкене. Дуж-Душевский считал ее своей дочерью. Они похоронены рядом на на Пятрушанском кладбище в Каунасе.

«Моего родного деда звали Моше Ландау. В 1940 году он, как и Клавдий Дуж-Душевский, был арестован большевиками и попал в Каунасскую тюрьму. Маме было тогда 11 лет. Дед Моше сидел в одной камере вместе с Клавдием, и они очень подружились. И не только они. Пока Клавдий и мой дедушка сидели в тюрьме, жена Клавдия Елена Дуж-Душевская и моя бабушка Либе стояли в очереди, чтобы передать еду своим супругам. И они тоже подружились. Клавдий и Мойше поклялись друг другу, что если кто-то из них не выживет, то другой позаботится о его семье».

Следствие терпело год, но не успело завершиться. В июне 1941 года Германия нападает на оккупированную большевиками Литву. Клавдий Дуж-Душевский убегает из тюрьмы. Министерство связи, в котором он работал до сих пор, больше не существовало. Дуж-Душевский устраивается инженером на фабрике резиновых сапог «Inkaras», а позже становится ее директором.

Судьба еврейской семьи Ландау была другой. Когда началась немецкая оккупация, вся семья с тремя детьми попала в гетто Виллиамполь (Каунас).

«Немцы привели моего деда Моше работать на фабрику «Inkaras», где Клавдий работал уже директором. Поскольку они были друзьями со времен тюрьмы, было решено, что моя мать Марина тайно выйдет из гетто, а Клавдий скроет ее дома. Некоторое время Клавдий помогал прятаться и брату моей матери, дядю Давида».





Прятать евреев в доме Дуж-Душевскому удается несколько месяцев. В августе 1943 года его и жену Елену арестовывает за это гестапо. Сначала их помещают в ту самую тюрьму, где Дуж-Душевский сидел и ждал суда при большевиках. Позже Клавдия и Елену высылают в концлагерь Правенишки. Там Дуж-Душевские просидели более 4 месяцев. Их освободили с помощью знакомых из торфяного треста, куда потом устраивается Клавдий. Марину все это время удается скрывать от немцев

«Когда Красная Армия подошла под Каунас, немцы уничтожили многих евреев из гетто. Но мои дедушка и бабушка Моше, Либе, тетя Мира и дядя Давид не были в этой группе. Остаток евреев вывезли из гетто в концлагерь крыш. Поездка была очень сложной. Пришлось много ходить. Мужчины и женщины были разделены. Бабушка и тетя Мира пошли вместе. Как-то так случилось, что бабушка ранила ногу и началось сильное кровотечение. Она умерла на глазах у тети»

После освобождения американцами концлагеря Дахау, Мойше Ландау и сын Давид остались в Германии. Брат Марины закончил там университет. Позже он вместе с отцом уехал в США. Марина все это время была с Дуж-Душевскими в Каунасе.

«Тетя Мира вернулась в Литву. Полагаю, что первое время она жила вместе с Дуж-Душевскими. Все ужасы войны сильно затронули ее психику. Мама заботилась о ней всю жизнь. Клавдий удочерил мою маму. После войны она окончила среднюю школу, получила квалификацию инженера машин и оборудования легкой промышленности в Ковенском политехническом институте. Мой отец, Чесловас Росицкас, учился в той самой группе. Они поженились, получили назначение в Клайпеде. Там в 1958 году родился мой брат Эдвардас, а в 1960 году Я. Моя мама умерла 29 декабря 1977 года. Ее похоронили на Пятрашунском кладбище вместе с семьей Клавдия»

«Папа считал Марину своей сестрой»





Юлиюсу Душаускасу-Дуж 60 лет, он живет в Вильнюсе. Юлиус – единственный внук создателя белорусского национального флага. Он бывший моряк, отплавал 25 лет в Тихом океане и Атлантике. С 1994 года – на «Большой земле». Его отец Степан был единственным сыном у Клавдия и Елены.

Гинтараса и Эдвардаса Росицкасов он называет двоюродными братьями, хотя между ними нет кровного родства.

«Марина выросла вместе с моим отцом, и он считал ее своей сестрой. К деду она попала через друга,. Он попросил приютить его дочь, когда они были в тюрьме. Дед Клавдий, благодаря каким-то махинациям, дав кому-то взятку, забрал эту девочку из гетто. По легенде, ее сначала выдавали за горничную в доме деда»

За спасение евреев Клавдий и Елена Дуж-Душевские посмертно получили награду от президента Литвы. Это произошло по просьбе еврейской общины в Литве.





«Понемногу про деда рассказывала бабушка, как она вышла в Санкт-Петербурге замуж за него, как переехали в Литву, как пришли Советы – посадили, пришли немцы – и посадили, пришли опять советы – снова посадили. После смерти деда бабушка уже не выходила замуж, жила в Вильнюсе. Во время войны и после, чтобы прокормить семью, она преподавала испанский, португальский, немецкий языки. Дожила до 1990 года и умерла в 92 года в нашем доме в Вильнюсе»

Отец Юлиуса родился в 1931 году в Каунасе, но всю жизнь прожил в Вильнюсе. Он был химиком, доктором наук, участвовал в белорусской жизни города.





Сначала он ничего не рассказывал про деда. Впервые я узнал, что мой дед был белорусским деятелем и автором национального флага, когда мне было 16 лет. Позже, когда мне было 20, папа снова мне об этом напомнил. Но долгих разговоров об этом не было. В то время все боялись «большого брата», который все знает, все слышит и все видит.

Когда я вижу сегодня море бело-красно-белых флагов в Беларуси, то рад, что наша семья чем-то поспособствовала движению за независимость. Когда слышу заявления, что это фашистский флаг, то всегда говорю сам себе: каждый высказывается по мере своего образования. Я поддерживаю людей в Беларуси. Все это рано или поздно должно было закончиться. Я очень надеюсь, что бело-красно-белый флаг будет снова государственным в Беларуси».

Своим прадедом гордится и Мариус Душаускас-Дуж. О том, что тот был активным белорусским деятелем, он знал давно. А о том, что прадед создал бело-красно-белый флаг, узнал 6 лет назад. В этом году он вместе с женой и сыновьями участвовал в «Балтийском пути солидарности с Беларусью» под бело-красно-белым флагом.





«Мы поддерживаем революцию в Беларуси и верим в белорусскую свободу. Люди имеют право на свободу и справедливые выборы. Мне очень больно видеть, как силовые структуры, предназначенные защищать людей, избивают, пытают и убивают их. Поэтому заявления Лукашенко, что бело-красно-белый флаг – фашистский, особенно затрагивают»

«Наша семья будет всегда ему благодарна»

Белорусский национальный флаг рядом с литовским и надписью по-английски «вместе» размещен на профиле в соцсетях и внучки Марины Расицкене Кристины, которая живет в Лондоне. О роли Дуж-Душевского в жизни ее бабушки она знала и раньше, а вот о том, что он еще и создатель флага, который она в начале протестов в Беларуси поместила в своем Фейсбуке, женщина узнала от «Рыдыё Свабода».

«Действительно? Я об этом не знала. Большое вам спасибо. Я сильно тронута. Я очень поддерживаю белорусов. Я знала из рассказов папы, что Клавдий спас мою бабушку, удочерив ее. Наша семья будет всегда благодарна ему за это. Он был великим человеком».





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