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Литва одобрила бесплатные визы для белорусов
Источник материала: Хартия'97
Литва одобрила бесплатные визы для белорусов
Подвергшиеся преследованию граждане Беларуси смогут бесплатно получить визу в балтийскую страну.
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что консульский сбор за оформление визы как правило оплачивают частные организации, которые помогают гражданам Беларуси в Литве, сообщает
Власти Литвы одобрило предложение внешнеполитического ведомства об отмене оплаты въездной визы Белорусам. Решение было принято 2 декабря на заседании кабинета министров.
Отмечается, что такое право получает те, кто по оценке уполномоченных органов Литвы подвергся преследованием в родной стране и собирается укрыться в соседнем государстве.
Как пояснил, представляя проект постановления, глава МИД Линас Линкявичюс, консульский сбор за визу обычно вносят неправительственные организации, опекающие в Литве таких граждан Беларуси. «Считаем это нецелесообразным и предлагаем сбор отменить», — сказал он. Правительство с этим согласилось.
По данным МВД балтийской республики, Литва по гуманитарному исключению со времени начала кризиса в Беларуси в общей сложности разрешила въезд 674 гражданам Беларуси. Согласно принятому в августе постановлению кабмина, с учетом выводов специальной рабочей группы о положении в Белоруссии жителям этой страны, безопасности которых на родине, возможно, что-то угрожает, по отдельному ходатайству МВД может предоставляться право въезда в Литву с особыми, как отмечалось в решении, гуманитарными политическими целями.
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Подвергшиеся преследованию граждане Беларуси смогут бесплатно получить визу в балтийскую страну.
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