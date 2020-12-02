|
Футболисты опровергают информацию о том, что подписывали провластное письмо
Источник материала: Хартия'97
Футболисты опровергают информацию о том, что подписывали провластное письмо
Спортсменов вносят в список без их ведома.
Футболисты Евгений Елезаренко, Илья Удодов и Максим Ходенков опровергли информацию о том, что подписывали провластное письмо, пишет
Напомним, на сайте, где размещено письмо провластных спортсменов, появились фамилии подписавших обращение. Как оказалось, спортсменов вносят туда без их ведома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортсменов вносят в список без их ведома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)