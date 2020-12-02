Источник материала: Хартия'97

Футболисты опровергают информацию о том, что подписывали провластное письмо 5 2.12.2020, 16:34

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Евгений Елезаренко

Спортсменов вносят в список без их ведома.

Футболисты Евгений Елезаренко, Илья Удодов и Максим Ходенков опровергли информацию о том, что подписывали провластное письмо, пишет «Трибуна» .

Напомним, на сайте, где размещено письмо провластных спортсменов, появились фамилии подписавших обращение. Как оказалось, спортсменов вносят туда без их ведома.













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