Флагманские Android-смартфоны 2021 года получат чип Snapdragon 888

Источник материала: Onliner

Накануне был анонсирован процессор Snapdragon 888 5G, многие крупные вендоры готовы выпустить флагманские смартфоны на базе нового чипа. Это будут Samsung, OnePlus, LG, Sony Xiaomi, Oppo, Realme, ZTE, Nubia, Nokia и другие бренды (всего 14) — причин отказываться от нового решения нет. Чип получит полностью интегрированный 5G-модем — у 5-нм Snapdragon 865 за связь в сетях нового поколения отвечал отдельный компонент.

Помимо усовершенствованного модема X60, представленного ранее, новый процессор получит апгрейд ИИ, что должно отразиться на производительности системы (там, где задействован искин). В Qualcomm также подчеркивают, что в Snapdragon 888 реализовано «самое значительное» улучшение графической подсистемы, однако подробностей компания не раскрыла.

Среди «фишек» Snapdragon 888 — возможность снимать до 120 фотокадров в секунду на 12-Мп разрешении. А сверхбыстрый и эффективный 5G в нашей стране пока остается технологией будущего.