Выбран лучший гол 30-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Выбран лучший гол заключительного, 30-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Опрос проводился среди болельщиков.

По мнению поклонников игры №1, самый красивый мяч в последнем туре забил нападающий жодинского «Торпедо-БелАЗ» Дмитрий Антилевский. Он отличился в матче с «Витебском». Этот гол помог одержать его команде победу, а также завоевать бронзовые награды турнира. Всего в завершившемся чемпионате Дмитрий Антилевский отличился семь раз.

ФОТО: pikabu

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