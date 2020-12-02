|
Выбран лучший гол 30-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Выбран лучший гол заключительного, 30-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Опрос проводился среди болельщиков.
По мнению поклонников игры №1, самый красивый мяч в последнем туре забил нападающий жодинского «Торпедо-БелАЗ» Дмитрий Антилевский. Он отличился в матче с «Витебском». Этот гол помог одержать его команде победу, а также завоевать бронзовые награды турнира. Всего в завершившемся чемпионате Дмитрий Антилевский отличился семь раз.
ФОТО: pikabu
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выбран лучший гол заключительного, 30-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Опрос проводился среди болельщиков. По мнению поклонников игры №1, самый красивый мяч...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)