Осадки и сырость: прогноз погоды на 3 декабря

Источник материала: ОНТ

Атмосферные процессы в начале декабря еще сохраняют черты переходного сезона. В ближайшие дни прогнозируется неустойчивая погода: снег, переходящий в дождь, а легкие морозцы сменятся оттепелью, усилится ветер.

Завтра погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой продолжит поступать влажная неустойчивая воздушная масса с южных широт. Это сохранит погоду пасмурной, сырой с небольшими осадками.

В четверг преобладание облачной погоды. Ночью во многих районах, днем местами небольшой снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Влажность до 90 процентов. Слабый туман, видимость до километра. Ветер юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый. Атмосферное давление будет падать.

В 8 утра температура воздуха составит от -2°C по западу до +4°C по северу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от 0 градусов по юго-западу до -2°C по востоку. К вечеру до -2°C.

В пятницу атмосферными процессами начнет управлять ветреная западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой и теплая неустойчивая воздушная масса со Средиземного моря. В результате температура начнет постепенно повышаться. Ночью -5°C…+1°C, днем от -2°C по северо-востоку до +6°C по юго-западу. В большинстве районов облачно. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами будет отмечаться слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В выходные сохранится оттепельная, сырая, ветреная погода без существенных осадков.

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