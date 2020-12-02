Лукашенко: В НАТО создается военная группировка по захвату западных белорусских земель

Источник материала: Салiдарнасць

В этой связи глава Беларуси призвал ОДКБ объединить усилия для противодействия давлению и вмешательству извне.





О коварных планах НАТО Александр Лукашенко заявил в ходе онлайн-заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В частности, он объяснил участникам, что причиной обострения ситуации в Беларуси стало внешнее вмешательство.

— Дело, цитирую, «в исторической принадлежности белорусских земель Польше». Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют, -—обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель и задался вопросом:

— Скажите, как на это можно реагировать?

Впрочем, сам тут же и предложил ответ, заявив, что странам ОДКБ надо сообща работать против внешних угроз:

— Нам как никогда, о чем говорили все, надо быть сегодня вместе, едиными, — сказал он. — События в Беларуси — это трамплин в Российскую Федерацию. Так что нам нужно бороться с этим сейчас. Мы должны объединиться против этого.

Он также раскрыл коварные планы своих политических оппонентов.

— Это никакие не цветные революции. Мы видим по Беларуси. Это обычный мятеж, — заявил Лукашенко. — Революция — это когда есть основа для революции (мы все с вами изучали), когда низы не хотят, верхи не могут и так далее, и когда есть революционеры. Никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет. Все так называемые революционеры хотят жить хорошо и желательно за чужой счет. И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет.