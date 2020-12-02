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Лукашенко: В НАТО создается военная группировка по захвату западных белорусских земель
02.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В этой связи глава Беларуси призвал ОДКБ объединить усилия для противодействия давлению и вмешательству извне.
О коварных планах НАТО Александр Лукашенко заявил в ходе онлайн-заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.
В частности, он объяснил участникам, что причиной обострения ситуации в Беларуси стало внешнее вмешательство.
— Дело, цитирую, «в исторической принадлежности белорусских земель Польше». Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют, -—обратил внимание глава государства.
Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель и задался вопросом:
— Скажите, как на это можно реагировать?
Впрочем, сам тут же и предложил ответ, заявив, что странам ОДКБ надо сообща работать против внешних угроз:
— Нам как никогда, о чем говорили все, надо быть сегодня вместе, едиными, — сказал он. — События в Беларуси — это трамплин в Российскую Федерацию. Так что нам нужно бороться с этим сейчас. Мы должны объединиться против этого.
Он также раскрыл коварные планы своих политических оппонентов.
— Это никакие не цветные революции. Мы видим по Беларуси. Это обычный мятеж, — заявил Лукашенко. — Революция — это когда есть основа для революции (мы все с вами изучали), когда низы не хотят, верхи не могут и так далее, и когда есть революционеры. Никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет. Все так называемые революционеры хотят жить хорошо и желательно за чужой счет. И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет.
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В этой связи глава Беларуси призвал ОДКБ объединить усилия для противодействия давлению и вмешательству извне.
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