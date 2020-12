Источник материала: KYKY

Буквально два дня назад появилась новость о том, что Литва планирует ввести бесплатные национальные визы для беларусов, которые пострадали за свою гражданскую позицию.

И вуаля – сегодня, 2 декабря, стало известно, что литовские визы для репрессированных беларусов уже точно будут бесплатными. Об этом в твиттере сообщила Светлана Тихановская.

Today Lithuanian government decided to issue Lithuanian national visas free of charge to citizens of #Belarus persecuted by the regime. We are very thankful to @LithuaniaMFA @LinkeviciusL for this decision! It is very important concrete support of