Какой будет цена на российский газ для Беларуси в 2021 году?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. Цена на российский газ для Беларуси сносная, заявил в ходе видеомоста в МПЦ Sputnik главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич, передает корреспондент Sputnik.

Ранее председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович предположил, что цена на российский газ для Беларуси в будущем году останется на уровне в 127 долларов за тысячу кубометров. В 2020 году белорусская сторона получала газ из России по той же стоимости, что и в 2019 году. При этом белорусские власти настаивали на снижении цен до внутрироссийских.

"Летом этого года, когда сильно упали цены на европейских хабах, она (стоимость "голубого топлива" из РФ – Sputnik) казалась высоковатой. Сейчас наступает отопительный сезон. Цена на европейских хабах подтянулась к 160 долларам за тысячу кубометров. И белорусская цена уже кажется более или менее сносной", - констатировал российский эксперт.

Что будет дальше?

По его словам, еще рано прогнозировать, как будет складываться ситуация в первом квартале будущего года. Это связано с тем, что будет выведен на промышленную эксплуатацию первый энергоблок БелАЭС.

"Проект Белорусской АЭС в принципе затевался, чтобы появилась возможность снизить объемы закупки газа. Если будут работать оба энергоблока, экономия на объемах импорта газа должна составить около 5 миллиардов кубометров в год", - констатировал Борис Марцинкевич.

После чего добавил, что после этого у российского Газпрома высвободятся соответствующие объемы "голубого топлива", а это значит, что снизится нагрузка на компрессорные станции. В тоже время в Гомельской области имеется хранилище газа и перерабатывающий завод. В настоящее время пока никак не прорабатывался вопрос дополнительной нагрузки этих объектов.

"Высвобожденные 5 миллиардов кубометров в год возникнут. Беларуси они не нужны, а для Газпрома – это неиспользованная возможность и это невыгодно", - считает он.

Эксперт предположил, что обе заинтересованные стороны могли бы совместно заняться реализацией взаимовыгодного проекта, связанного с газопереработкой.

Ранее ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" заявлял, что Беларусь не полностью рассчиталась за поставки газа в республику, в частности, не была оплачена пеня за просрочку платежей. Условием для переговоров о поставках на следующий год называлось погашение долга. В ноябре стало известно, что вопросы задолженности за поставки полностью урегулированы, после чего начались переговоры по поставкам голубого топлива на следующий год.

В минувшую пятницу, 27 ноября, состоялась встреча вице-премьеров РБ и РФ Юрия Назарова и Александра Новака, стороны обсудили вопросы сотрудничества по поставкам в республику нефти и газа.

Полную версию видеомоста смотрите на YouTube-канале Sputnik Беларусь.