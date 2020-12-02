Эксперт рассказал, куда на экспорт может уйти энергия с БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. Электроэнергия, полученная на БелАЭС, может поставляться потребителям в Псковской области, сказал в МПЦ Sputnik главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич, передает корреспондент Sputnik.

Ранее стало известно о планах Литвы убедить Латвию и Эстонию отказаться от закупок электроэнергии, которую будет производить атомная станция под Островцом. Официальный Вильнюс после того, как не сумел реализовать собственный атомный проект, занял позицию последовательной критики возведения БелАЭС.

"В 2019 году объем поставок электроэнергии из России в Латвию и Эстонию был равен нулю. С 5 ноября текущего года поставки из Псковской области в Латвию пошли", – отметил российский эксперт.

По его словам, данная информация вытекает из официального отчета "Интер РАО". Власти Латвийской республики также подтвердили факт поставок электроэнергии из России.

Борис Марцинкевич констатировал, что, осуществляя поставки электроэнергии на экспорт, "Интер РАО" не имеет в Псковской области собственных электростанций.

"Соответственно для того, чтобы поставлять в Латвию электроэнергию, "Интер РАО" закупает ее у имеющихся производителей. Потребители в Псковской области неожиданно обнаруживают, что у них не хватает электроэнергии. Но вот здесь работает Белорусская АЭС. Есть линии электропередачи, соединяющие энергосистемы России и Беларуси", – констатировал он.

После чего эксперт добавил, что Латвия не будет получать электроэнергию, выработанную на БелАЭС. "Можем их с этим поздравить. Ее с удовольствием примут российские потребители, чтобы отдать им исключительно правильную электроэнергию, которая им очень нравится".

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