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Умерла актриса Нина Иванова
Источник материала: UDF
Нина Иванова. Фото: кадр из фильма «Весна на Заречной улице» (1956)
Нина Иванова родилась в 1934 году в Москве. Свою первую роль исполнила в десять лет в фильме Виктора Эйсымонта «Жила была девочка».
Известность получила после роли учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме «Весна на Заречной улице» режиссеров Феликса Миронера и Марлена Хуциева — культовом советском фильме 1950-х годов.
В дальнейшем Иванова снялась в таких фильмах, как «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть».
Позже она работала помощником режиссера и вторым режиссером на студии имени Горького. В 1990-е годы сняла несколько сюжетов журнала «Ералаш» в качестве режиссера.
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Свою первую роль исполнила в десять лет.
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