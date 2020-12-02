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Нина Иванова. Фото: кадр из фильма «Весна на Заречной улице» (1956)

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умерла актриса Нина Иванова Свою первую роль исполнила в десять лет.

родилась в 1934 году в Москве. Свою первую роль исполнила в десять лет в фильме«Жила была девочка».Известность получила после роли учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме «Весна на Заречной улице» режиссеров— культовом советском фильме 1950-х годов.В дальнейшем Иванова снялась в таких фильмах, как «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть».Позже она работала помощником режиссера и вторым режиссером на студии имени Горького. В 1990-е годы сняла несколько сюжетов журнала «Ералаш» в качестве режиссера.