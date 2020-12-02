В Минске 16-летний парень метнул камень в милицейское авто. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Лицеист повредил милицейский автомобиль в Минске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

— Все случилось днем 29 ноября во время протеста в Минске. Автомобиль Департамента охраны МВД подъехал к перекрестку, когда компания подростков переходила дорогу по улице Руссиянова. Внезапно со стороны несовершеннолетних пешеходов в служебный Chevrolet полетели камни, один из них попал в заднюю дверь, — рассказали в милиции.

Парня, который бросил камень в служебное авто, задержали сотрудники ГАИ. Им оказался 16-летний житель столицы. В отношении него следователи возбудили уголовное дело за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.