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В Минске 16-летний парень метнул камень в милицейское авто. Возбуждено уголовное дело

02.12.2020 17:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лицеист повредил милицейский автомобиль в Минске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

— Все случилось днем 29 ноября во время протеста в Минске. Автомобиль Департамента охраны МВД подъехал к перекрестку, когда компания подростков переходила дорогу по улице Руссиянова. Внезапно со стороны несовершеннолетних пешеходов в служебный Chevrolet полетели камни, один из них попал в заднюю дверь, — рассказали в милиции.

Парня, который бросил камень в служебное авто, задержали сотрудники ГАИ. Им оказался 16-летний житель столицы. В отношении него следователи возбудили уголовное дело за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении него следователи возбудили уголовное дело за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным...
 
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