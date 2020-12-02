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SOS в коде. Разработчик рассказал про странности с сайтом-письмом провластных спортсменов

02.12.2020 17:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 2 декабря, вслед за письмом провластных спортсменов появился соответствующий сайт с подписями. На момент появления сайта их там было 55, потом количество упало до нуля, затем выросло до 2103, а потом количество начало постоянно меняться. Среди подписавших есть как знаменитые спортсмены и тренеры, так и перворазрядники и люди без указания вида спорта. dev.by поговорил с разработчиком, который заметил некоторые странности в коде.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kari Shea / Unsplash

Количество подписавших под письмом постоянно меняется: вначале оно выросло до 2103, потом начало падать, при каждом заходе нам показывалась новая цифра. В итоге количество вернулось к 2103, а затем выросло до 2262.

В списке есть как известные спортсмены и тренеры — вроде теннисистки Арины Соболенко, гимнастки Екатерины Галкиной, олимпийского чемпиона по прыжкам на батуте Владислава Гончарова и тренера национальной сборной по хоккею Михаила Захарова, так и перворазрядники. Кроме того, напротив некоторых фамилий не указан вид спорта и/или достижения.

Разработчик попросил не указывать его имя, но рассказал dev.by про некоторые странности на сайте. А именно:

  1. Письмо невозможно подписать. Нужно заполнить анкету, потом ввести код подтверждения, который должен прийти на почту. Но он туда не отправляется — проверили на нескольких e-mail-адресах. Может, кто-то поломал форму, она сама поломалась или никогда и не работала.
  2. Скорее всего, данные статичны и вносятся руками. Это относится и к общей цифре подписавшихся, и к таблице с подписями. Об этом также косвенно свидетельствует динамика наполнения. Если представить, что есть система, через которую добавляются эти подписи, они бы добавлялись по 1−5-10 штук — равномерно. А на сайте подписанты появляются пачками по несколько сотен за апдейт.
  3. Форма «Подписаться» отправляет данные по любопытному адресу (смотрите картинку ниже). Надеемся, у разработчика все хорошо.

    Источник: dev.by
    Кроме того, сайт периодически становится недоступным.

 
 
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Сегодня, 2 декабря, вслед за письмом провластных спортсменов появился соответствующий сайт с подписями. Но с ним возникли некоторые странности.
 
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