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Помните мобильный телефон для правительственной закрытой связи?

02.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Существует ли аппарат, о котором заявлял экс-глава КГБ Валерий Вакульчик?

Пока общественность и аналитики пытаются расшифровать месседжи, полученные вместе с появляющимися в сети телефонными разговорами высших должностных лиц, один факт остается очевидным.

Слитые разговоры явно велись не по «мобильным телефонам для правительственной закрытой связи» белорусского производства, о которых два года назад с гордостью рассказывал тогдашний председатель КГБ Валерий Вакульчик.

— Он изготовлен в закрытом исполнении и позволяет вести разговоры с высокой степенью защищенности от прослушиваний, перехвата, — представлял главный чекист новинку еще в мае 2018 года

Помните мобильный телефон для правительственной закрытой связи?

При проникновении злоумышленников, попытке вскрытия чудо-телефон мог самостоятельно уничтожить все содержимое, утверждал Вакульчик.

Подобные аппараты, по его словам, в то время были всего в нескольких государствах. Но наш не только не уступал им по качеству, но даже превосходил по некоторым параметрам. Как неоспоримое преимущество приводилась и более низкая цена.

Поставлять ценные гаджеты планировалось только «некоторым дружественным государствам».

Неизвестно, получил ли кто-то из друзей этот атрибут белорусского технологического прогресса. Но еще более интересно, почему им до сих пор так и не снабдили высших чинов в самой Беларуси?

Где сейчас Валерий Вакульчик, мы примерно представляем, хоть это уже и не КГБ, а вот где чудо-новинка и была ли она вообще, неизвестно.

 
 
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Существует ли аппарат, о котором заявлял экс-глава КГБ Валерий Вакульчик?
 
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