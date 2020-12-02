|
Помните мобильный телефон для правительственной закрытой связи?
02.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Существует ли аппарат, о котором заявлял экс-глава КГБ Валерий Вакульчик?
Пока общественность и аналитики пытаются расшифровать месседжи, полученные вместе с появляющимися в сети
Слитые разговоры явно велись не по «
— Он изготовлен в закрытом исполнении и позволяет вести разговоры с высокой степенью защищенности от прослушиваний, перехвата, — представлял главный чекист новинку еще в мае 2018 года
При проникновении злоумышленников, попытке вскрытия чудо-телефон мог самостоятельно уничтожить все содержимое, утверждал Вакульчик.
Подобные аппараты, по его словам, в то время были всего в нескольких государствах. Но наш не только не уступал им по качеству, но даже превосходил по некоторым параметрам. Как неоспоримое преимущество приводилась и более низкая цена.
Поставлять ценные гаджеты планировалось только «некоторым дружественным государствам».
Неизвестно, получил ли кто-то из друзей этот атрибут белорусского технологического прогресса. Но еще более интересно, почему им до сих пор так и не снабдили высших чинов в самой Беларуси?
Где сейчас Валерий Вакульчик, мы примерно представляем, хоть это уже и не КГБ, а вот где чудо-новинка и была ли она вообще, неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Существует ли аппарат, о котором заявлял экс-глава КГБ Валерий Вакульчик?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)