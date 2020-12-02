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Корпоративный мессенджер Slack покупают за $27,7 млрд

02.12.2020 18:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американская Salesforce объявила о сделке, которую называют серьезным ударом для Microsoft. Компания покупает корпоративный мессенджер Slack за $27,7 млрд.

Salesforce собирается интегрировать мессенджер в свою CRM-платформу.
Сделку планируется закрыть во втором квартале 2022 финансового года. Акции Slack после объявления о покупке подорожали за неделю на 50%, пишет incrussia.

Глава Salesforce заявил, что Slack — одна из любимейших корпоративных платформ. В коллаборации компании намерены трансформировать способы работы в цифровом мире, где можно работать из любого места.

Руководитель Slack в свою очередь назвал сделку самой стратегической комбинацией в истории программного обеспечения.

Совместный сервис аналитики называют прямым конкурентом Teams от Microsoft.
 
 
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Американская Salesforce объявила о сделке, которую называют серьезным ударом для Microsoft. Компания покупает корпоративный мессенджер Slack за $27,7 млрд.
 
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