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Корпоративный мессенджер Slack покупают за $27,7 млрд
Источник материала: Партизан
Американская Salesforce объявила о сделке, которую называют серьезным ударом для Microsoft. Компания покупает корпоративный мессенджер Slack за $27,7 млрд.
Salesforce собирается интегрировать мессенджер в свою CRM-платформу.
Сделку планируется закрыть во втором квартале 2022 финансового года. Акции Slack после объявления о покупке подорожали за неделю на 50%, пишет incrussia.
Глава Salesforce заявил, что Slack — одна из любимейших корпоративных платформ. В коллаборации компании намерены трансформировать способы работы в цифровом мире, где можно работать из любого места.
Руководитель Slack в свою очередь назвал сделку самой стратегической комбинацией в истории программного обеспечения.
Совместный сервис аналитики называют прямым конкурентом Teams от Microsoft.
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Американская Salesforce объявила о сделке, которую называют серьезным ударом для Microsoft. Компания покупает корпоративный мессенджер Slack за $27,7 млрд.
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