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В списке подписантов провластного письма спортсменов как минимум 13 несовершеннолетних детей. Это юные баскетболистки из Гродно
Источник материала: Партизан
В списке подписантов провластного письма спортсменов как минимум 13 несовершеннолетних детей. Это несовершеннолетние баскетболистки из системы гродненского баскетбола, сообщает Telegram-канал «Баскетбол видишь?».
Милана Новик (14 лет), Анна Хатеневич (14 лет), Ксения Гулида (14 лет), Дарья Савчук (14 лет), Полина Доменюк (16 лет), Карина Курстак (15 лет), Алеся Слиж (16 лет), Ксения Колесник (15 лет), Наталья Спорик (16 лет), Елизавета Шишлюк (15 лет), Евгения Бернацкая (15 лет), Лизавета Трещинская (16 лет), Екатерина Новик (15 лет).
Напомним, что сегодня сайте Athletes.by появились фамилии спортсменов, подписавших провластное письмо.
Ранее заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил, что провластное письмо спортсменов подписали уже 2,5 тысячи человек.
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В списке подписантов провластного письма спортсменов как минимум 13 несовершеннолетних детей. Это юные баскетболистки из Гродно
В списке подписантов провластного письма спортсменов как минимум 13 несовершеннолетних детей. Это несовершеннолетние баскетболистки из системы гродненского...
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