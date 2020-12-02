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Троллейбус своим ходом едет по МКАД. Сами в шоке, но бывает и такое (видео)
Источник материала: Onliner
Чего только не встретишь на Минской кольцевой. Трактора, прочий тихоходный транспорт — полным полно. Самокатчики и велосипедисты — встречаются. Самолеты — видали. Теперь, благодаря нашему читателю, видели троллейбус на МКАД. Пока, если честно, в шоке.
Видео наш читатель прислал в
— Троллейбус на МКАД! Теперь я видел все, — совершенно справедливо отметил он.
Дело было вчера, 1 декабря, примерно в 11:00. Троллейбус бодро направлялся куда-то по первой полосе кольцевой автодороги.
— Пассажиров в салоне не было, ехал он примерно со скоростью 60 км/ч. Это район улицы Корженевского, 25-й километр МКАД, сразу после выезда из Малиновки, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.
На самом деле, если задуматься, ничего удивительного в этом нет. Минские троллейбусники в этом году получили значительное обновление своего парка, в частности машины с возможностью автономного хода. Присмотритесь — и увидите их на привычных вам маршрутах, причем, что любопытно, очень часто эти новые троллейбусы и едут на своем автономном ходу, не задействуя токоприемники. Таким же образом троллейбус может ехать по МКАД, где троллейбусной линии нет и не было.
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Чего только не встретишь на Минской кольцевой. Трактора, прочий тихоходный транспорт — полным полно. Самокатчики и велосипедисты — встречаются. Самолеты —...
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