Троллейбус своим ходом едет по МКАД. Сами в шоке, но бывает и такое (видео)

Источник материала: Onliner

Чего только не встретишь на Минской кольцевой. Трактора, прочий тихоходный транспорт — полным полно. Самокатчики и велосипедисты — встречаются. Самолеты — видали. Теперь, благодаря нашему читателю, видели троллейбус на МКАД. Пока, если честно, в шоке.

Видео наш читатель прислал в чат-бот Onliner.

— Троллейбус на МКАД! Теперь я видел все, — совершенно справедливо отметил он.

Дело было вчера, 1 декабря, примерно в 11:00. Троллейбус бодро направлялся куда-то по первой полосе кольцевой автодороги.

— Пассажиров в салоне не было, ехал он примерно со скоростью 60 км/ч. Это район улицы Корженевского, 25-й километр МКАД, сразу после выезда из Малиновки, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.

На самом деле, если задуматься, ничего удивительного в этом нет. Минские троллейбусники в этом году получили значительное обновление своего парка, в частности машины с возможностью автономного хода. Присмотритесь — и увидите их на привычных вам маршрутах, причем, что любопытно, очень часто эти новые троллейбусы и едут на своем автономном ходу, не задействуя токоприемники. Таким же образом троллейбус может ехать по МКАД, где троллейбусной линии нет и не было.

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