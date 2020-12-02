Задержание из машины двух мужчин попало на видео. Задержанных отпустили — говорят, ошиблись (видео)

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner поступило видео из Солигорска. На записи видно, как бус подрезает Volvo перед переходом, после чего люди в масках заводят водителя и пассажира кроссовера в микроавтобус. Как предполагают мужчины, причиной такого задержания стало предположение о том, что они якобы являются администраторами протестного Telegram-канала.

«Тихонько упаковывали людей, как в 90-х, — прокомментировал автор видео. — Прямо на ходу людей забрали. После неизвестный в маске сел за руль Volvo и отогнал ее на близлежащую парковку».

Задержанными оказались солигорчане Виталий Кот и Владимир Кучинский. Они дали интервью изданию «Лидер-Пресс»: «В одном из гаражей собирались заняться ремонтом авто, но до места назначения так и не доехали. По пути к гаражам около 11:40 дорогу перегородил микроавтобус, из него выбежали омоновцы, положили лицом в асфальт и потом поставили на колени. Уже в микроавтобусе надели наручники, накрыли головы капюшонами и скомандовали смотреть в пол. Нас разделили и увезли по домам для осмотра квартир, а Владимира попросили показать еще и гараж».

Как рассказали мужчины, причиной такого задержания стало предположение о том, что они якобы являются администраторами протестного Telegram-канала: «Милиционеры назвали никнеймы, которые никогда нам известны не были. Не били, давали ознакомиться с документами и отвечали на вопросы. Тем не менее под предлогом обвинения в организации протестного канала произвели осмотр жилья, изъяли компьютерную технику и телефоны».





Сын Владимира остался без планшета и телефона, у жены изъяли телефон. Вот что говорит мужчина: «Даже при быстром осмотре моего телефона никакие ники и принадлежность к организации канала не подтвердились, у меня вообще такого канала в подписках нет, это точно были не мы. После осмотров и меня, и Виталия отвезли в РОВД. Сотрудники милиции опросили, провели профилактическую беседу и примерно к 16 часам отпустили. Нас держали пять часов, и хочется спросить: когда закончится этот беспредел и когда отстанут от наших семей? Весь день пошел насмарку. Волновались семьи, родственники и друзья, не знали, что уже и думать».

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