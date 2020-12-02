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Турция всё, остался Египет? Минздрав внес изменения в список стран, после посещения которых нужна самоизоляция
Источник материала: Onliner
Сегодня Минздрав добавил 8 новых стран в свой перечень стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19. Теперь все, кто приедет из этих стран, обязаны 10 дней находиться на самоизоляции. Такие правила начнут действовать с 3 декабря, то есть с завтрашнего дня, сообщает Минздрав в официальном Telegram-канале.
Какие страны войдут в этот список? Итак, это:
В данный момент из популярных направлений для отпуска пока остается только Египет.
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Турция всё, остался Египет? Минздрав внес изменения в список стран, после посещения которых нужна самоизоляция
Сегодня Минздрав добавил 8 новых стран в свой перечень стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19. Теперь все, кто приедет из этих стран, обязаны 10 дней...
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