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Турция всё, остался Египет? Минздрав внес изменения в список стран, после посещения которых нужна самоизоляция

02.12.2020 18:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Минздрав добавил 8 новых стран в свой перечень стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19. Теперь все, кто приедет из этих стран, обязаны 10 дней находиться на самоизоляции. Такие правила начнут действовать с 3 декабря, то есть с завтрашнего дня, сообщает Минздрав в официальном Telegram-канале.

Какие страны войдут в этот список? Итак, это:

  • Австрийская Республика
  • Азербайджанская Республика
  • Венгрия
  • Греческая Республика
  • Грузия
  • Республика Сербия
  • Турецкая Республика
  • Эстонская Республика

В данный момент из популярных направлений для отпуска пока остается только Египет.

 
 
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Сегодня Минздрав добавил 8 новых стран в свой перечень стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19. Теперь все, кто приедет из этих стран, обязаны 10 дней...
 
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