Турция всё, остался Египет? Минздрав внес изменения в список стран, после посещения которых нужна самоизоляция

Источник материала: Onliner

Сегодня Минздрав добавил 8 новых стран в свой перечень стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19. Теперь все, кто приедет из этих стран, обязаны 10 дней находиться на самоизоляции. Такие правила начнут действовать с 3 декабря, то есть с завтрашнего дня, сообщает Минздрав в официальном Telegram-канале.

Какие страны войдут в этот список? Итак, это:

Австрийская Республика

Азербайджанская Республика

Венгрия

Греческая Республика

Грузия

Республика Сербия

Турецкая Республика

Эстонская Республика

В данный момент из популярных направлений для отпуска пока остается только Египет.