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Так выглядит настоящая зима. Из-за аномального количества осадков Норильск превратился в город-сугроб

02.12.2020 18:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На Норильск уже который день продолжает сыпаться кара небесная в виде обильного снегопада. В красноярском гидрометцентре посчитали, что в ноябре здесь выпало 194% осадков от месячной нормы. Коммунальные службы за 30 дней вывезли из города 290 000 тонн снега. Из-за плохой погоды закрыли одну из норильских трасс, ведущую в аэропорт, а учащимся второй смены разрешили не ходить в школу.

Но, кажется, все эти природные катаклизмы не пугают закаленных суровой жизнью россиян: они степенно расхаживают среди сугробов, уже достигших человеческого роста, выкапывают из снега свои машины, выгуливают питомцев. И, конечно, документируют происходящее в своем Instagram.

Ниже подборка самых впечатляющих фотографий и видео.

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На Норильск уже который день продолжает сыпаться кара небесная в виде обильного снегопада. В красноярском гидрометцентре посчитали, что в ноябре здесь выпало 194%...
 
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