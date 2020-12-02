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Так выглядит настоящая зима. Из-за аномального количества осадков Норильск превратился в город-сугроб
Источник материала: Onliner
На Норильск уже который день продолжает сыпаться кара небесная в виде обильного снегопада. В красноярском гидрометцентре
Но, кажется, все эти природные катаклизмы не пугают закаленных суровой жизнью россиян: они степенно расхаживают среди сугробов, уже достигших человеческого роста, выкапывают из снега свои машины, выгуливают питомцев. И, конечно, документируют происходящее в своем Instagram.
Ниже подборка самых впечатляющих фотографий и видео.
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