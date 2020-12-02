Так выглядит настоящая зима. Из-за аномального количества осадков Норильск превратился в город-сугроб

Источник материала: Onliner

На Норильск уже который день продолжает сыпаться кара небесная в виде обильного снегопада. В красноярском гидрометцентре посчитали , что в ноябре здесь выпало 194% осадков от месячной нормы. Коммунальные службы за 30 дней вывезли из города 290 000 тонн снега. Из-за плохой погоды закрыли одну из норильских трасс, ведущую в аэропорт, а учащимся второй смены разрешили не ходить в школу.

Но, кажется, все эти природные катаклизмы не пугают закаленных суровой жизнью россиян: они степенно расхаживают среди сугробов, уже достигших человеческого роста, выкапывают из снега свои машины, выгуливают питомцев. И, конечно, документируют происходящее в своем Instagram.

Ниже подборка самых впечатляющих фотографий и видео.