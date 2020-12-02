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МВД: подросток повредил милицейскую машину, возбуждено уголовное дело (видео)
Источник материала: Onliner
В МВД сообщили о происшествии, которое случилось днем 29 ноября во время протестов в Минске. «Автомобиль Департамента охраны МВД подъехал к перекрестку, когда компания подростков переходила дорогу по улице Руссиянова. Внезапно со стороны несовершеннолетних пешеходов в служебный Chevrolet полетели камни, один из них попал в заднюю дверь», — рассказали в Министерстве внутренних дел.
Сообщается, что 16-летний парень, метнувший камень, попытался скрыться, но его задержал наряд ГАИ.
«В отношении парня следователи возбудили уголовное дело за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, — проинформировали в МВД. — Фигурант учится в профессиональном лицее и уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство».
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В МВД сообщили о происшествии, которое случилось днем 29 ноября во время протестов в Минске. «Автомобиль Департамента охраны МВД подъехал к перекрестку, когда...
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