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В США заявили о пропаже 288 тыс. бюллетеней на выборах президента

02.12.2020 18:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США заявили о пропаже 288 тыс. бюллетеней на выборах президента

Порядка 288 тыс. бюллетеней исчезли после доставки на президентских выборах в США. Об этом сообщает американское издание Washington Examiner. 

Сообщается, что более 288 тыс. бюллетеней пропали и еще более 100 тыс. оказались датированы задним числом. В частности, о крупной недостаче бюллетеней стало известно благодаря одному из водителей субподрядчика почтовой службы Джесси Моргана, который 21 октября перевозил от 144 до 288 тыс. заполненных бюллетеней из Нью-Йорка в Пенсильванию. Грузовик, на котором мужчина перевозил бюллетени, попросту исчез. 

Кроме того, в Пенсильвании и Мичигане в почтовых отделениях были обнаружены бюллетени с голосами за действующего главу государства Дональда Трампа, которые были отложены в корзину с надписью «недоставленная деловая почта». 

Напомним, ранее Трамп заявил о возможной причастности Минюста США и ФБР к фальсификациям на выборах. При этом президент назвал прошедшие выборы массовым мошенничеством, добавив, что республиканцы обладают всеми необходимыми доказательствами нарушений на выборах, однако суды отказываются их принимать.

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Порядка 288 тыс. бюллетеней исчезли после доставки на президентских выборах в США. Об этом сообщает американское издание Washington Examiner.  Сообщается, что более 288 тыс....
 
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