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В США заявили о пропаже 288 тыс. бюллетеней на выборах президента
Источник материала: ОНТ
Порядка 288 тыс. бюллетеней исчезли после доставки на президентских выборах в США. Об этом
Сообщается, что более 288 тыс. бюллетеней пропали и еще более 100 тыс. оказались датированы задним числом. В частности, о крупной недостаче бюллетеней стало известно благодаря одному из водителей субподрядчика почтовой службы Джесси Моргана, который 21 октября перевозил от 144 до 288 тыс. заполненных бюллетеней из Нью-Йорка в Пенсильванию. Грузовик, на котором мужчина перевозил бюллетени, попросту исчез.
Кроме того, в Пенсильвании и Мичигане в почтовых отделениях были обнаружены бюллетени с голосами за действующего главу государства Дональда Трампа, которые были отложены в корзину с надписью «недоставленная деловая почта».
Напомним, ранее Трамп заявил о возможной причастности Минюста США и ФБР к фальсификациям на выборах. При этом президент назвал прошедшие выборы массовым мошенничеством, добавив, что республиканцы обладают всеми необходимыми доказательствами нарушений на выборах, однако суды отказываются их принимать.
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Порядка 288 тыс. бюллетеней исчезли после доставки на президентских выборах в США. Об этом сообщает американское издание Washington Examiner. Сообщается, что более 288 тыс....
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