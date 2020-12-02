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Участники марафона в поддержку медработников посетили больницы
Источник материала: ОНТ
Общая проблема продолжает объединять белорусов. «Спасибо медикам» сегодня говорили в Гомеле. Участники марафона в поддержку медицинских работников посетили больницы.
Это благодарность врачам, медсестрам и санитарам за титанический труд в период пандемии. Минимум контактов – герои в белых халатах наблюдали за происходящим, в основном, из окон. Волонтёры привезли продуктовые наборы и средства защиты и передали в «красную зону».
Первыми слова благодарности услышали сотрудники областной больницы и онкологического диспансера. До конца недели марафон добра объединит всю область, включая отдалённые районы.
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Общая проблема продолжает объединять белорусов. «Спасибо медикам» сегодня говорили в Гомеле. Участники марафона в поддержку медицинских работников посетили...
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