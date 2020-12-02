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Гайдукевич: я только за государственные пенсионные фонды
02.12.2020 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Переформатирование белорусской пенсионной системы, о котором премьер-министр Роман Головченко
© Sputnik / Александр Кряжев
"Сегодня из желающих задать вопрос премьер-министру выстроилась очередь, он отвечал на вопросы полтора часа. У меня простая позиция: пенсионное обеспечение граждан должно находиться в руках государства, мы прекрасно видим, к чему могут привести частные фонды, когда думают только о том как набить карман и решить собственные вопросы", ― сказал Гайдукевич.
Собеседник Sputnik также высказал свое мнение о появившихся в ряде интернет-публикаций неких "независимых социальных исследованиях об отношении белорусов к протестам". Речь в них идет о трех основных группах:
― к "активной протестной группе" относят городских жителей с образованием, которые работают в частном секторе и экономически мало зависимы от государства;
― так называемые "сочувствующие наблюдатели" ― к этой группе относят молодежь и работников бюджетных организаций, которые не настроены "светиться и "подставляться", но тоже ожидают реформ и перемен;
― "люди, которых все устраивает", ― пенсионеры, силовики и идейные сторонники действующей власти.
Вот что об этих данных говорит Гайдукевич:
"Выросло новое поколение людей, которые хотят лучше жить и реализовать себя. Никогда не будет страны, где все придерживаются одной позиции. В стране назрели политические реформы, чтобы все группы были представлены во власти, и ничего другого в мире не придумано", ― отметил политик.
Комментарий белорусского политика Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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