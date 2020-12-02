Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Гайдукевич: я только за государственные пенсионные фонды!

Переформатирование белорусской пенсионной системы, о котором премьер-министр Роман Головченко рассказывал депутатам Палаты представителей, стало центральной темой публикаций в СМИ и комментариев экспертов. По актуальному вопросу высказался и известный политик, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам ПП НС Беларуси, лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич.

"Сегодня из желающих задать вопрос премьер-министру выстроилась очередь, он отвечал на вопросы полтора часа. У меня простая позиция: пенсионное обеспечение граждан должно находиться в руках государства, мы прекрасно видим, к чему могут привести частные фонды, когда думают только о том как набить карман и решить собственные вопросы", ― сказал Гайдукевич.

Собеседник Sputnik также высказал свое мнение о появившихся в ряде интернет-публикаций неких "независимых социальных исследованиях об отношении белорусов к протестам". Речь в них идет о трех основных группах:

― к "активной протестной группе" относят городских жителей с образованием, которые работают в частном секторе и экономически мало зависимы от государства;

― так называемые "сочувствующие наблюдатели" ― к этой группе относят молодежь и работников бюджетных организаций, которые не настроены "светиться и "подставляться", но тоже ожидают реформ и перемен;

― "люди, которых все устраивает", ― пенсионеры, силовики и идейные сторонники действующей власти.

Вот что об этих данных говорит Гайдукевич:

"Выросло новое поколение людей, которые хотят лучше жить и реализовать себя. Никогда не будет страны, где все придерживаются одной позиции. В стране назрели политические реформы, чтобы все группы были представлены во власти, и ничего другого в мире не придумано", ― отметил политик.

Комментарий белорусского политика Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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