Лукашенко: НАТО создает группировку для захвата запада Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. Североатлантический Альянс создает военную группировку для захвата территорий на западе Беларуси, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.

На минувшей неделе глава государства, ссылаясь на данные, полученные от белорусских спецслужб, сообщил, что Польша ранее обращалась в НАТО с просьбой учредить спецсилы для борьбы с властью в Беларуси. В августе он обвинил Польшу в желании забрать Гродненскую область.

"В НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. Скажите, как на это можно реагировать?" – сказал Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В отношении обострения политической ситуации в республики президент отметил, что причиной стало вмешательство извне. "Дело, цитирую: "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Оказывается, там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому", – сказал он.

Массовые акции протеста начались в Беларуси после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Власти республики неоднократно заявляли, что действия оппозиции координируются из-за границы. Среди стран, которые поддерживают протестующих, по мнению президента, – США, Польша, Чехия, Литва и Украина.

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