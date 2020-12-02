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Лукашенко: НАТО создает группировку для захвата запада Беларуси
02.12.2020 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек – Sputnik. Североатлантический Альянс создает военную группировку для захвата территорий на западе Беларуси, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.
© Photo : ГПК Беларуси
На минувшей неделе глава государства, ссылаясь на данные, полученные от белорусских спецслужб, сообщил, что Польша ранее обращалась в НАТО с просьбой учредить спецсилы для борьбы с властью в Беларуси. В августе он
"В НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. Скажите, как на это можно реагировать?" – сказал Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
В отношении обострения политической ситуации в республики президент отметил, что причиной стало вмешательство извне. "Дело, цитирую: "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Оказывается, там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому", – сказал он.
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Белорусский лидер полагает, что Польша не отказалась от планов забрать себе западные территории республики и заявляет об этом открыто.
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