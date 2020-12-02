|
Мужчина не хотел продавать квартиру — компания знакомых избила его до смерти и утопила тело в озере
Источник материала: UDF
Фото: sk.gov.by
30 сентября прошлого года в озере в Витебском районе нашли тело мужчины. Выяснилось, что с 2017 года он находился в розыске как без вести пропавший.
Следствие установило, что осенью 2017 года четверо мужчин во время совместной пьянки уговаривали 43-летнего знакомого продать свою квартиру в Витебске по низкой цене. Однако тот отказался, пояснив, что негде будет жить.
Тогда трое мужчин до смерти избили владельца квартиры. От трупа помогал избавиться четвертый мужчина — самый молодой в компании. Злоумышленники привязали к телу убитого металлический предмет, перевезли труп к озеру в машине и утопили.
51-летнего и двух 44-летних мужчин обвиняют в убийстве, совершенном из корыстных побуждений группой лиц, а 33-летнего — в укрывательстве следов особо тяжкого преступления.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)