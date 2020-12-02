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Мужчина не хотел продавать квартиру — компания знакомых избила его до смерти и утопила тело в озере

02.12.2020 18:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мужчина не хотел продавать квартиру — компания знакомых избила его до смерти и утопила тело в озере
Фото: sk.gov.by
Следственный комитет по Витебской области завершил расследование уголовного дела об убийстве и укрывательстве особо тяжкого преступления. Четверых мужчин обвиняют в том, что они убили знакомого и утопили его тело в озере — за отказ продать квартиру, сообщает Следственный комитет.

30 сентября прошлого года в озере в Витебском районе нашли тело мужчины. Выяснилось, что с 2017 года он находился в розыске как без вести пропавший.

Следствие установило, что осенью 2017 года четверо мужчин во время совместной пьянки уговаривали 43-летнего знакомого продать свою квартиру в Витебске по низкой цене. Однако тот отказался, пояснив, что негде будет жить.

Тогда трое мужчин до смерти избили владельца квартиры. От трупа помогал избавиться четвертый мужчина — самый молодой в компании. Злоумышленники привязали к телу убитого металлический предмет, перевезли труп к озеру в машине и утопили.

51-летнего и двух 44-летних мужчин обвиняют в убийстве, совершенном из корыстных побуждений группой лиц, а 33-летнего — в укрывательстве следов особо тяжкого преступления.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
 
Теги: Витебск
 
 
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Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
 
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