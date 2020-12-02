Источник материала: UDF



Фото: Drom

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Появилась первая фотография обновленной Lada Niva Источник на АвтоВАЗе подтвердил, что на снимке действительно модернизированная Niva.

Внедорожник на фото разительно отличается от дореформенной «Нивы», сменившей шильдик с Chevrolet на Lada летом нынешнего года. На снимке виден полностью переделанный передок с трапециевидной решеткой радиатора, напоминающий гибрид Х-образного вазовского стиля и оформления нового RAV4. Внедорожник Lada получил рельефный капот и крупный передний бампер со встроенными противотуманками; округлые фары заменены на зауженные.По периметру видны крупные накладки из неокрашенного пластика, на левом крыле с новой выштамповкой закреплен изогнутый шноркель – это может означать, что на фотографии запечатлена оффроудная версия Niva. Корма внедорожника на снимок не попала. Вероятно, она получила сопоставимые по масштабу изменения – новые заднюю дверь и бампер, а также иные фонари.О том, что АвтоВАЗ приступил к сборке обновленной Lada Niva, стало известно в конце ноября. Тогда сообщалось, что с конвейера «Лада Запад Тольятти» (бывший GM-Avtovaz) сошел первый опытный образец модернизированного внедорожника. Ожидалось, что вернувшаяся в собственность АвтоВАЗа Niva получит внешность в стиле Vesta, XRay и Granta, однако, судя по свежей фотографии, концерн решился на более радикальные изменения.О сроках старта полноценной сборки, а также о выходе обновленной Niva на рынок пока не сообщалось.