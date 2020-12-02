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Появилась первая фотография обновленной Lada Niva
Источник материала: UDF
Фото: Drom
Внедорожник на фото разительно отличается от дореформенной «Нивы», сменившей шильдик с Chevrolet на Lada летом нынешнего года. На снимке виден полностью переделанный передок с трапециевидной решеткой радиатора, напоминающий гибрид Х-образного вазовского стиля и оформления нового RAV4. Внедорожник Lada получил рельефный капот и крупный передний бампер со встроенными противотуманками; округлые фары заменены на зауженные.
По периметру видны крупные накладки из неокрашенного пластика, на левом крыле с новой выштамповкой закреплен изогнутый шноркель – это может означать, что на фотографии запечатлена оффроудная версия Niva. Корма внедорожника на снимок не попала. Вероятно, она получила сопоставимые по масштабу изменения – новые заднюю дверь и бампер, а также иные фонари.
О том, что АвтоВАЗ приступил к сборке обновленной Lada Niva, стало известно в конце ноября. Тогда сообщалось, что с конвейера «Лада Запад Тольятти» (бывший GM-Avtovaz) сошел первый опытный образец модернизированного внедорожника. Ожидалось, что вернувшаяся в собственность АвтоВАЗа Niva получит внешность в стиле Vesta, XRay и Granta, однако, судя по свежей фотографии, концерн решился на более радикальные изменения.
О сроках старта полноценной сборки, а также о выходе обновленной Niva на рынок пока не сообщалось.
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Источник на АвтоВАЗе подтвердил, что на снимке действительно модернизированная Niva.
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