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Бесплатно и без принуждения: премьер Польши рассказал о предстоящей вакцинации

02.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Бесплатно и без принуждения: премьер Польши рассказал о предстоящей вакцинации

  • 2.12.2020, 18:17
  • 1,885
Бесплатно и без принуждения: премьер Польши рассказал о предстоящей вакцинации

Первоначально вакцинировать хотят четыре группы граждан.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, как будет происходить вакцинация от COVID-19, пишет onet.pl.

Вакцинация в Польше будет бесплатной и добровольной. Ожидается, что прививки начнут делать с февраля.

Первоначально вакцинировать хотят четыре группы граждан: медицинских работников, жителей домов престарелых, силовиков и армию, а также пожилых людей, старших за определенный возрастной порог.

"Процесс вакцинации будет организован просто: онлайн-регистрация для желающих. Остальные могут воспользоваться традиционными способами. Затем направляют в пункт вакцинации, первая доза вакцины и вторая через 21 день", - рассказал он.

По его словам, в Польше есть заказы на 45 млн доз вакцины против COVID-19, но правительство готово заключать новые контракты. Стоимость закупки вакцин составляет от 5 до 10 млрд злотых.

"Это высокая стоимость, но мы можем себе это позволить. Мы внесли соответствующие изменения в бюджет, чтобы сделать прививку немедленно", - сказал он.

Моравецкий также призвал к борьбе с фейковых новостями о вакцинации.

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Теги: Новости
 
 
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Первоначально вакцинировать хотят четыре группы граждан.
 
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