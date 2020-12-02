Источник материала: Хартия'97

У бизнесмена и политзаключенного Василевича родилась дочь 2.12.2020, 17:52

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Александр Василевич

Фото: kyky.org

Он по-прежнему находится в СИЗО.

Александр Василевич, который владеет рекламным агентством Vondel / Hepta, сайтами kyky.org и The Village Беларусь был задержан 27 августа и помещен в СИЗО № 1. Сообщалось, что по уголовному делу проходила и его супруга Надежда Зеленкова, причем на тот момент она была на седьмом месяце беременности. Сегодня она родила дочь, Александр по-прежнему под стражей, пишет tut.by .

Радостную новость о рождении дочери в соцсетях сообщила сама Надежда. Девочку назвали Уршуля. В семье есть также старшая дочь.

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