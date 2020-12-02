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У бизнесмена и политзаключенного Василевича родилась дочь
Источник материала: Хартия'97
У бизнесмена и политзаключенного Василевича родилась дочь
Он по-прежнему находится в СИЗО.
Александр Василевич, который владеет рекламным агентством Vondel / Hepta, сайтами kyky.org и The Village Беларусь был задержан 27 августа и помещен в СИЗО № 1. Сообщалось, что по уголовному делу проходила и его супруга Надежда Зеленкова, причем на тот момент она была на седьмом месяце беременности. Сегодня она родила дочь, Александр по-прежнему под стражей, пишет
Радостную новость о рождении дочери в соцсетях сообщила сама Надежда. Девочку назвали Уршуля. В семье есть также старшая дочь.
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Он по-прежнему находится в СИЗО.
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