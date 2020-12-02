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В списке провластных спортсменов нашли людей, которые не имеют отношения к спорту
Источник материала: Хартия'97
В списке провластных спортсменов нашли людей, которые не имеют отношения к спорту
Очередная профанация.
Сегодня появился сайт с подписями провластных спортсменов. В списке спортсменов, которые высказалась за нынешнюю власть, находят людей, которые никакого отношения к спорту не имеют.
К примеру, сайт Charter97.org обратил внимание на Жегало Александра Олеговича, у которого в графе «вид спорта» и «спортивные достижения», стоят прочерки.
Найти «спортивные» достижения помог официальный портал Национального агенства по туризму, где подтвердили квалификацию экскурсовода и гида-переводчика у Александра Жегало.
Отметим, что сегодня несколько футболистов сообщили, что
Напомним, что под письмом свободных спортсменов подписались более 1250 человек.
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Очередная профанация.
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