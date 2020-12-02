ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НАТО считает Россию главной военной угрозой до 2030 года

02.12.2020 18:45 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

НАТО считает Россию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030 года.

Об этом говорится в докладе о реформировании альянса "НАТО - 2030", опубликованном в рамках завершающейся в среду видеоконференции глав МИД альянса, передает ТАСС.

"На перспективу до 2030 года Россия скорее всего остается главной военной угрозой для альянса", - говорится в документе, на основании которого саммит НАТО в 2021 году намерен принять новую Стратегическую концепцию альянса.

НАТО считает Китай второй по масштабам военной угрозой своей безопасности после России и считает необходимым создать в структуре альянса постоянно действующий орган для оценки действий этой страны, говорится в докладе.

"Китайская мощь и глобальные возможности представляют острый вызов открытым и демократическим обществам, особенно учитывая его стремление к авторитаризму и территориальной экспансии. Хотя Китай не представляет для альянса такого масштаба непосредственной военной угрозы, как Россия, он расширяет свои военные возможности в Средиземном море, Атлантическом океане и Арктике, а также углубляет оборонное сотрудничество с Россией", - говорится в документе. В нем отмечается, что "НАТО должна рассмотреть создание консультативной структуры для обсуждения всех аспектов интересов безопасности стран НАТО в отношении Китая".

НАТО считает необходимым сохранить Совет Россия - НАТО (СРН) как инструмента для политического диалога о мирном сосуществовании с Россией, однако намерена вести этот диалог с "позиции силы и атлантического единства".

"НАТО должна оставаться открытой для обсуждения мирного сосуществования с Россией. Однако чтобы такой диалог был продуктивным, он должен вестись с позиции единства и силы - говорится в документе. - Альянс должен продолжать рассматривать СРН как главную площадку для доставки политических посланий России". В документе также подчеркивается, что НАТО считает Россию своим главным военным противником на ближайшее десятилетие.

НАТО должна создать специальный разведывательный отдел для наблюдения за военным и технологическим сотрудничеством России и Китая, говорится в докладе.

"НАТО следует сформировать специальное подразделение в составе Объединенного управления разведки и безопасности альянса (JISD) для мониторинга и оценки сотрудничества России и Китая в военной, технологической и политической сферах, включая координацию действий в области дезинформации и гибридных военных операций", - говорится в документе. Данный отдел "должен регулярно информировать об этой работе Североатлантический совет".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НАТО считает Россию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуская мова ад перапісу да перапісу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика