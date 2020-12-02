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«Северный поток 2»: В Германии придумали как достроить газопровод в обход санкций США

02.12.2020 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Немецкие компании не будут непосредственно взаимодействовать с проектом.


© Nord Stream 2 / Paul Langrock

Власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания планируют создать специальный фонд, деньги которого будут использоваться для продолжения строительства газопровода "Северный поток-2" в обход санкций США. Как сообщает ЕП, об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

Отмечается, что государственная канцелярия Мекленбурга-Передней Померании во главе с премьер-министром Мануэлой Швезиг планирует создать "Фонд защиты климата".

При этом немецкие компании, которые участвуют в прокладке газопровода, будут поставлять свои услуги фонду, а тот - передавать их своему предприятию, также планируют создать.


"С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с "Северным потоком-2", поэтому не будет санкций и российский государственный проект все равно будет реализован", - отмечает Bild.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкая и американская стороны обсудили введение новых санкций против строительства газопровода «Северный поток-2». Немецкая сторона продолжает настаивать на завершении проекта.

Сенат США утвердил бюджет национальной обороны на следующий финансовый год, который предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
 
 
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Немецкие компании не будут непосредственно взаимодействовать с проектом.
 
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