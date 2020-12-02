Политзаключенному Олегу Мозгову изменили меру пресечения на подписку о невыезде

Политзаключенному Олегу Мозгову 1 декабря изменена мера пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, сообщил лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».





Мозгов — фигурант уголовного дела по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

«25-летний спортсмен Олег Мозгов до задержания работал в Минске фитнес-тренером, занимался боксом. До ареста устроился на вторую работу грузчиком, чтобы сделать дома ремонт и подготовиться к рождению ребенка. Был задержан 1 сентября за участие в акции протеста 9 августа, в день президентских выборов. Содержался под стражей в СИЗО № 1 на Володарского», — сообщают правозащитники.

Политзаключенным Мозгов был признан 17 сентября. Всего белорусские правозащитники признали политзаключенными 146 человек.