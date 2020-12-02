Источник материала: Onliner

Россия выдала Беларуси участника «банды Морозова» Сергея Дербенева, об этом сообщает Генеральная прокуратура Беларуси. Просьба о выдаче подготовлена в июле 2019 года. Его выдача удовлетворена в части привлечения к ответственности за бандитизм, участие в преступной организации, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, вымогательства, мошенничество, умышленные убийства 8 человек при отягчающих обстоятельствах.

Уголовное дело в отношении Дербенева находится в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

«Период совершения инкриминированных преступлений — с конца 1980-х годов по август 2004 года в составе банды под руководством Сергея Морозова, созданной для нападения на предприятия, предпринимателей, граждан, а также других противоправных действий. Сегодня Дербенев в сопровождении спецконвоя доставлен в Республику Беларусь и водворен в следственный изолятор», — сообщает прокуратура.

Дербенева поймали во Владивостоке в июле прошлого года. Мужчина работал охранником на одном из предприятий под чужим именем. Во время задержания предъявил российский паспорт.

По данным милиции, Сергей Дербенев больше 14 лет находился в международном розыске за убийства в Гомельской области в конце 90-х — начале 2000-х годов. Следствием доказано более 100 преступлений, совершенных «морозовцами», в том числе около 20 убийств. Лидеры группировки — Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый расстреляны.

На свободе остаются еще два участника преступной группы.