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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Полоцке металлическим предметом исцарапали кузов "Порше-Кайена" Это как надо не любить "порше", чтобы такое сотворить… В Полоцке металлическим предметом исцарапали кузов "кайена". Некоторые пользователи Сети: "Так выглядит...

Это как надо не любить "порше", чтобы такое сотворить… В Полоцке металлическим предметом исцарапали кузов "кайена". Некоторые пользователи Сети: "Так выглядит боль". Как сообщает витебская милиция, к ним обратился 52-летний местный житель. Мужчина рассказал, что некий преступник, может быть, использовал гвоздь и испортил капот "Порше-Кайен" 2019 года выпуска. Машина принадлежит торговому предприятию, где он является директором. Ущерб - порядка 15,5 тысячи рублей. Поиски вредителя были недолгими. Сыщики установили личность подозреваемого. Им оказался 54-летний неработающий ранее судимый житель деревни Новая Полота. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Но вопрос не закрыт - в деревне так не любят "порше" или у мужчины свои счеты с этим автомобилем? Водителем? Или компанией, которой принадлежит автомобиль?