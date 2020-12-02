ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Полоцке металлическим предметом исцарапали кузов "Порше-Кайена"

02.12.2020 18:59 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Это как надо не любить "порше", чтобы такое сотворить… В Полоцке металлическим предметом исцарапали кузов "кайена". Некоторые пользователи Сети: "Так выглядит боль". Как сообщает витебская милиция, к ним обратился 52-летний местный житель. Мужчина рассказал, что  некий преступник, может быть, использовал гвоздь и испортил капот "Порше-Кайен" 2019 года выпуска. Машина принадлежит торговому предприятию, где он является директором.  Ущерб - порядка 15,5 тысячи рублей. Поиски вредителя были недолгими. Сыщики установили личность подозреваемого. Им оказался 54-летний неработающий ранее судимый житель деревни Новая Полота. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Но вопрос не закрыт - в деревне так не любят "порше" или у мужчины свои счеты с этим автомобилем? Водителем? Или компанией, которой принадлежит автомобиль?
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это как надо не любить "порше", чтобы такое сотворить… В Полоцке металлическим предметом исцарапали кузов "кайена". Некоторые пользователи Сети: "Так выглядит...
 
Новости дня
Новости разные
 
НАТО считает Россию главной военной угрозой до 2030 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика