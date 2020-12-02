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В Витебской области завершено расследование уголовного дела об убийстве из-за жилья

02.12.2020 18:59 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Избили до смерти, а тело утопили в озере. В Витебской области завершено расследование уголовного дела об убийстве из-за жилья. Как рассказали в СК, кровавые события произошли еще три года назад. Компания мужчин проводила, вероятно, очень продолжительное застолье. Точных дат не сообщается, в деле указано "с сентября по октябрь 2017 года". Ушлые ребята уговаривали своего 43-летнего знакомого продать квартиру в Витебске по низкой цене. Мужчина отказался, и те в отместку его избили. Да так, что потерпевший скончался на месте происшествия от полученных повреждений.

Фигурантами дела проходят 4 человека. Троим из них предъявлено обвинение по статье "Убийство группой лиц, совершенное из корыстных побуждений". Их предполагаемому подельнику грозит наказание за укрывательство следов особо тяжкого преступления. Все они находятся под стражей. Вскоре дело планируется рассмотреть в суде.

 
Теги: Витебск
 
 
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Избили до смерти, а тело утопили в озере. В Витебской области завершено расследование уголовного дела об убийстве из-за жилья. Как рассказали в СК, кровавые события...
 
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