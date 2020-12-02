Задержать матерого грабителя в Бресте помогла служебная собака

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История началась с того, что наряд департамента охраны выехал на сработку охранной сигнализации в частом доме по улице Старожитной. На месте правоохранители увидели, что с тыльной стороны здания было приоткрыто окно. После этого милиционеры вызвали еще один наряд. Но лучшим сыскарем в этом случае оказалась служебная собака по кличке Лейси.

Задержанным оказался 47-летний неработающий житель Малориты. С его слов, в дом он пробрался для обогрева. Однако факты говорили об обратном. В ходе задержания милиционеры обнаружили три подготовленные сумки, предположительно, для хищения дорогостоящего строительного инструмента. Да и послужной список судимостей у подозреваемого вполне внушительный: дважды привлекался за угон и более 15 раз - за кражи.