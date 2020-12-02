Большая семья актёра Фёдора Добронравова: сыновья, невестки и внучки. (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

Более 30 лет известный актёр Федор Добронравов верен своей супруге. Как и в популярном сериале "Сваты" они живут душа в душу.





Оба сына Иван и Виктор выросли в любящей семье и пошли по стопам отца - стали актерами.





Разница в возрасте братьев - 6 лет, но они очень похожи внешне. По примеру родителей они создали крепкие семьи и пока не попадали в таблоиды из-за скандального поведения.





Актёр Виктор Добронравов счастлив с супругой Александрой более 10 лет, у них растут двое девочек.



Иван Добронравов тоже официально оформил свои отношения с любимой. Анна подарила большой семье ещё одну малышку.





Дедушка Федор очень любит своих внучек и старается проводить с ними много времени, если позволяет график съемок.





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