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Большая семья актёра Фёдора Добронравова: сыновья, невестки и внучки. (ФОТО)

02.12.2020 19:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Большая семья актёра Фёдора Добронравова: сыновья, невестки и внучки. (ФОТО)

Более 30 лет известный актёр Федор Добронравов верен своей супруге. Как и в популярном сериале "Сваты" они живут душа в душу. 


Оба сына Иван и Виктор выросли в любящей семье и пошли по стопам отца - стали актерами. 


Разница в возрасте братьев - 6 лет, но они очень похожи внешне. По примеру родителей они создали крепкие семьи и пока не попадали в таблоиды из-за скандального поведения.


Актёр Виктор Добронравов счастлив с супругой Александрой более 10 лет, у них растут двое девочек. 


 Иван Добронравов тоже официально оформил свои отношения с любимой. Анна подарила большой семье ещё одну малышку.


Дедушка Федор очень любит своих внучек и старается проводить с ними много времени, если позволяет график съемок.


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Более 30 лет известный актёр Федор Добронравов верен своей супруге. Как и в популярном сериале "Сваты" они живут душа в душу.  Оба сына Иван и Виктор выросли в...
 
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