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Житель Витебска напал на милиционера: суд вынес приговор
Источник материала: ОНТ
Суд в Витебске огласил приговор местному жителю. Во время уличной акции он не ограничился только прогулкой.
46-летний ремесленник, по данным обвинения, участвовал в несанкционированном шествии, угрожал насилием сотруднику внутренних войск и в итоге привёл угрозу в действие. Слушания продолжались неделю.
Обвиняемый ранее судим не был. И сегодня вину не признал. По закону приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
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Суд в Витебске огласил приговор местному жителю. Во время уличной акции он не ограничился только прогулкой. 46-летний ремесленник, по данным обвинения, участвовал...
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