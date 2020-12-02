Житель Витебска напал на милиционера: суд вынес приговор

Источник материала: ОНТ

Суд в Витебске огласил приговор местному жителю. Во время уличной акции он не ограничился только прогулкой.

46-летний ремесленник, по данным обвинения, участвовал в несанкционированном шествии, угрожал насилием сотруднику внутренних войск и в итоге привёл угрозу в действие. Слушания продолжались неделю.

Обвиняемый ранее судим не был. И сегодня вину не признал. По закону приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

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