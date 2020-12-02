Источник материала: Sputnik Беларусь

Серия-книга-чат с эвристическими заданиями и кроссвордами. Название этой книги такое: Н. В. Гоголь. Ревизор. Комедия в пяти действиях. 1836 г. без изменений. В виде чата.

Книга адресована школьникам и соответствует учебным программам. Спросите: зачем? Кто сейчас будет читать старую пьесу?

Facеbook / Книга-чат © Photo : Так выглядит пьеса "Ревизор" в изложении проекта "Книга-чат"

Ответ на этот вопрос содержится в предисловии. Передам его вперемежку с интервью, которое состоялось с выдумщиком-издателем Константином Страусовым.

Он любит читать и издавать книги, но очень озабочен тем, что собственные дети его не поддерживают. Вместо бумажных книг предпочитают привычные средства коммуникации. Заметил, что электронные книги не дочитывают до конца. Как увлечь ребенка чтением серьезной классической литературы? Так возник инновационный формат подачи текста. В школе задали прочесть "Ревизора" Гоголя. От себя заметим, что пьеса не устарела. Ее постоянно ставят, и очень удачный вариант был не так давно в театре имени Янки Купалы .

Попробовал сынишка скользнуть по тексту с экрана электронного устройства и быстро устал. Скучновато. Большая затрата энергии и времени. Отложил домашнее задание на потом. И тут отец предложил ему новый формат подачи текста. Почти у всех школьников собственные смартфоны и телефоны. Наверное, уже с детского сада знают, как пользоваться мессенджерами, чатами и сопровождающими их фотографиями и картинками.

Что представляет собой книга-чат?

У Страусова родилась идея, но ее было необходимо проверить. Выбрал фокус-группу из 30 человек и предложил им прочитать пьесу в новом формате. Предварительно объяснил, почему выбрал именно пьесу. Дело в том, что драматургический канон и форма интернет-переписки очень похожи. Это всегда диалог, и реплики легко легли в форму интернет-чата. Как отметили все, кто начал так читать, удобно для восприятия, легкий переход от реплики к реплике, к тому же визуальная гармония текста. Тут и дизайнеры помогли. Мордочки персонажей нарисовали.

Facеbook / Книга-чат © Photo : Идея изложить пьесу в виде общения в мессенджере принадлежит Константину Страусову

Издатель Константин Страусов разработал специализированную электронную площадку в виде сервера, на котором можно не только читать, но и обсуждать прочитанное, участвовать в квестах, конкурсах, играть и общаться с персонажами – все для клипового мышления. Такой подход поможет проникнуть в суть текста и найти в нем главное – свои эмоции, оценки.

Интересненькое

Действующие лица представлены в рисунках и с полными характеристиками характеров. Знаменитая немая сцена "Ревизора" описана полностью как у Гоголя, со сноской, объясняющей, что такое "Юрьев день". Кстати, в конце "Книги-чата" есть подробный словарик, где современному школьнику объяснят устаревшие термины.

Facеbook / Книга-чат © Photo : Благодаря такой визуализации пьеса XIX века может быть ближе и понятнее современному школьнику

Можно прочитать, что думал сам Гоголь о своем "Ревизоре".

В Приложении есть задания на внимательность и сообразительность и возможность поговорить с кем-то из героев пьесы.

Есть кроссворды "Должностные лица в “Ревизоре”", "Быт ХІХ века", "Нравы", "Еда и блюда". На все эти вопросы можно ответить, прочитав книгу.

Что дальше?

Мы рассказали вам о пробном варианте. Серия "Книга-чат" будет состоять из известных произведений классической литературы. Предполагается, что будет издаваться на нескольких языках.