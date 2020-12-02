Ана де Армас и Джулия Гарнер возглавили список лучших звезд IMDb – 2020

Источник материала: Sputnik Беларусь

Среди самых популярных актрис сервис IMDb назвал Ану де Армас ("Достать ножи", "Не время умирать"), на втором месте — Джулия Гарнер ("Озарк"). Третье место заняла Аня Чалотра — та самая Йеннифэр из Венгерберга в сериале "Ведьмак". Интересно, что 24-летняя актриса также лидирует рейтинге IMDb "прорывов года".

В основе рейтингов сервиса еженедельный чарт STARmeter сайта IMDbPro, который в свою очередь формируется исходя из предпочтений пользователей (ежемесячная аудитория IMDb, самого популярного в Сети источника информации о фильмах, сериалах и актерах, — составляет 200 миллионов человек).

Также в рейтинг лучших кинозвезд 2020 года вошли Милли Бобби Браун, Эрин Мориарти, Марго Робби, Эйдан Галлахер, Аня Тейлор-Джой, Линда Карделлини. Замыкает десятку Генри Кавилл - Супермен и Ведьмак. Британский актер в этом году снялся в детективной ленте Netflix "Энола Холмс", главную роль в котором исполнила Милли Бобби Браун.

24-летняя британо-аргентинская актриса и модель Аня Тейлор-Джой (восьмое место рейтинга) стала звездой с выходом в конце 2020 года сериала "Ход королевы" — самого успешного мини-сериала в истории Netflix. А 17-летний американский актер и экологический активист Эйдан Галлахер попал в десятку лучших кинозвезд (7-е место) благодара участию в сериале того же Netflix "Академия Амбрелла". Кстати, молодой актер занял второе место в рейтинге "прорыв года".

Можно сказать, что Netflix захватил мир кино — большинство актеров из свежего рейтинга завоевали популярность именно благодаря участию в проектах этой стриминговой платформы.