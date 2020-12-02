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Ана де Армас и Джулия Гарнер возглавили список лучших звезд IMDb – 2020
02.12.2020 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Среди самых популярных актрис
В основе рейтингов сервиса еженедельный чарт STARmeter сайта IMDbPro, который в свою очередь формируется исходя из предпочтений пользователей (ежемесячная аудитория IMDb, самого популярного в Сети источника информации о фильмах, сериалах и актерах, — составляет 200 миллионов человек).
Также в рейтинг лучших кинозвезд 2020 года вошли Милли Бобби Браун, Эрин Мориарти, Марго Робби, Эйдан Галлахер, Аня Тейлор-Джой, Линда Карделлини. Замыкает десятку Генри Кавилл - Супермен и Ведьмак. Британский актер в этом году снялся в детективной ленте Netflix "Энола Холмс", главную роль в котором исполнила Милли Бобби Браун.
24-летняя британо-аргентинская актриса и модель Аня Тейлор-Джой (восьмое место рейтинга) стала звездой с выходом в конце 2020 года сериала "Ход королевы" — самого успешного мини-сериала в истории Netflix. А 17-летний американский актер и экологический активист Эйдан Галлахер попал в десятку лучших кинозвезд (7-е место) благодара участию в сериале того же Netflix "Академия Амбрелла". Кстати, молодой актер занял второе место в рейтинге "прорыв года".
Можно сказать, что Netflix захватил мир кино — большинство актеров из свежего рейтинга завоевали популярность именно благодаря участию в проектах этой стриминговой платформы.
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Кто еще вошел в десятку самых ярких кинозвезд этого года по мнению пользователей самого известно сервиса в мире о кино IMDb, смотрите в фотоленте Sputnik.
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