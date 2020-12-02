Чиновники и торговля разбираются, почему рванули цены на сахар, мясо, молоко и как их удержать

Источник материала: Tut.by

Товары и платные услуги за 10 месяцев этого года подорожали на 5,4%. С такими темпами роста инфляция по итогам года может заметно превысить прогноз и оказаться рекордной за последние несколько лет. Сейчас чиновники и торговля разбираются , почему ускорился рост цен на некоторые социально значимые товары, в том числе на мясо, молочные продукты, сахар, и как сдержать дальнейшее подорожание.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сейчас чиновники выясняют причины роста цен на социально значимые товары. Так, 1 декабря министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович встретился с представителями Минсельхозпрода, концернов, облисполкомов, Мингорисполкома, Ассоциации розничных сетей. Как сообщает МАРТ, на рабочей встрече рассматривали проблемные вопросы ценовой ситуации на потребительском рынке, причины роста цен на социально значимые товары. Также обсуждали, как через госрегулирование удержать цены на них.

«В ходе рабочей встречи было обозначено, что текущий уровень инфляции превышает целевой показатель на 2020 год и составляет 5,4% с начала года. Ускорение инфляции во многом произошло за счет роста цен на импортируемые товары, прежде всего, непродовольственной группы и продовольственные товары преимущественно критического импорта», — сообщили в МАРТ.

В ведомстве обратили внимание на ускорение роста цен на отдельные социально значимые товары — сахар, мясо и мясопродукты, молоко, яйца и другие. В МАРТ поясняют, что это произошло в том числе из-за повышения цен производителей сырья для переработки. «По результатам рабочей встречи заинтересованными будут приняты дополнительные меры по недопущению роста цен на социально значимые товары», — уточняют в МАРТ.

По данным Белстата, мясо и мясопродукты за 10 месяцев этого год подорожали на 0,8%, но отдельные позиции прибавили в цене заметно больше. К примеру, говядина (кроме бескостного мяса) выросла в цене за это время почти на 4,6%, бескостная говядина — на 3,6%, бескостная свинина — на 2,6%, свинина (кроме бескостного мяса) — на 2,1%,

Молоко и молочные продукты за январь-октябрь подорожали в цело на 2,7%, в том числе молоко — на 2,8%, сметана — на 2,9%, нежирный творог — на 2,1%, йогурт — на 3,8%, глазированные сырки — на 5,3%.

Также заметно выросли цены на рыбу и рыбные продукты. К примеру, свежая рыба подорожала с начала года на 15,3%.

Сахар с начала года прибавил в цене на 1,5%, масло растительное (без учета оливкового) — на 17,1%, овсянка — на 1,5%, гречневая крупа — на 22,1%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,3%.

Напомним, в правительстве ранее предложили считать однозначную цифру (то есть до 10%) неплохим результатом. При этом прогноз властей был — не больше 5%.

В конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым государством регулируются цены на социально значимые товары — 18 позиций (госрегулирование было продлено с 15 октября до 31 декабря). Среди них — сливочное и подсолнечное масло, пшеничная мука, соль, некоторые виды круп, хлеба, мяса, сыра, молока.

Также в конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым установили предельную минимальную розничную цену белого кристаллического сахара. Цена сахара на полках с учетом НДС не должна опускаться ниже 1,5 рубля за килограмм. В конце декабря власти могут либо продлить госрегулирование цен на сахар, либо отпустить его стоимость.

Тем временем в Беларуси подорожал сахар отечественных производителей. При этом сейчас в магазинах сложно найти дешевый российский, хотя у импортеров есть действующие на территории Беларуси декларации соответствия на этот товар. Вместе с тем до конца года в Беларуси действует госрегулирование цен на белый кристаллический сахар, они не могут быть ниже 1,5 рубля.