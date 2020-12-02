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Чиновники и торговля разбираются, почему рванули цены на сахар, мясо, молоко и как их удержать
Источник материала: Tut.by
Товары и платные услуги за 10 месяцев этого года
Сейчас чиновники выясняют причины роста цен на социально значимые товары. Так, 1 декабря министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович встретился с представителями Минсельхозпрода, концернов, облисполкомов, Мингорисполкома, Ассоциации розничных сетей. Как
«В ходе рабочей встречи было обозначено, что текущий уровень инфляции превышает целевой показатель на 2020 год и составляет 5,4% с начала года. Ускорение инфляции во многом произошло за счет роста цен на импортируемые товары, прежде всего, непродовольственной группы и продовольственные товары преимущественно критического импорта», — сообщили в МАРТ.
В ведомстве обратили внимание на ускорение роста цен на отдельные социально значимые товары — сахар, мясо и мясопродукты, молоко, яйца и другие. В МАРТ поясняют, что это произошло в том числе из-за повышения цен производителей сырья для переработки. «По результатам рабочей встречи заинтересованными будут приняты дополнительные меры по недопущению роста цен на социально значимые товары», — уточняют в МАРТ.
По данным Белстата, мясо и мясопродукты за 10 месяцев этого год подорожали на 0,8%, но отдельные позиции прибавили в цене заметно больше. К примеру, говядина (кроме бескостного мяса) выросла в цене за это время почти на 4,6%, бескостная говядина — на 3,6%, бескостная свинина — на 2,6%, свинина (кроме бескостного мяса) — на 2,1%,
Молоко и молочные продукты за январь-октябрь подорожали в цело на 2,7%, в том числе молоко — на 2,8%, сметана — на 2,9%, нежирный творог — на 2,1%, йогурт — на 3,8%, глазированные сырки — на 5,3%.
Также заметно выросли цены на рыбу и рыбные продукты. К примеру, свежая рыба подорожала с начала года на 15,3%.
Сахар с начала года прибавил в цене на 1,5%, масло растительное (без учета оливкового) — на 17,1%, овсянка — на 1,5%, гречневая крупа — на 22,1%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,3%.
Напомним, в правительстве ранее
В конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым государством
Также в конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым установили предельную минимальную розничную цену белого кристаллического сахара. Цена сахара на полках с учетом НДС
Тем временем в Беларуси
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Товары и платные услуги за 10 месяцев этого года подорожали на 5,4%. С такими темпами роста инфляция по итогам года может заметно превысить прогноз и оказаться...
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