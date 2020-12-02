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РФ выдаст Беларуси участника банды Морозова под гарантии неприменения казни

02.12.2020 19:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия выдаст Беларуси разыскиваемого участника банды, действовавшей в Гомельской области на протяжении более 15 лет.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов, передает ТАСС.

"Генеральная прокуратура РФ по запросу зарубежных коллег приняла решение о выдаче для уголовного преследования гражданина Республики Беларусь Сергея Дербенева", - сказал Иванов.

По данным белорусских правоохранителей, Дербенев с конца 1980-х годов по август 2004 года состоял в банде под руководством Сергея Морозова и Михаила Матюшкова, действовавшей в Гомельской области и совершавшей нападения на предприятия, предпринимателей и отдельных граждан с применением оружия и взрывных устройств.

По словам Иванова, Генпрокуратура России в июле этого года удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о его выдаче после того, как белорусской стороной были даны гарантии о неприменении к нему смертной казни, что ему будут предоставлены все законные возможности для защиты, он не будет подвергаться жестоким видам обращения и не будет выдан третьему государству без согласия запрашиваемой стороны.

(Тот случай, когда российскую власть заботит судьба одного матерого преступника, в то время когда тысячи мирных граждан подвергнуты пыткам и насилию, не получая никаких возможностей для защиты).

Дербенев и его адвокат обжаловали решение о выдаче. Приморским краевым судом постановление заместителя генпрокурора РФ признано законным и обоснованным, в удовлетворении апелляционной жалобы также было отказано.

В Белоруссии Дербенев обвиняется по статьям о бандитизме, участии в преступной организации, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, вымогательстве, мошенничестве, умышленных убийствах при отягчающих обстоятельствах. В сопровождении спецконвоя он будет доставлен на территорию Республики Беларусь.

 
 
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Россия выдаст Беларуси разыскиваемого участника банды, действовавшей в Гомельской области на протяжении более 15 лет.
 
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