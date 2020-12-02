Лукашенко рассказал на ОДКБ заготовку о скором нападении Польши на Беларусь

Источник материала: АФН

Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ рассказал заготовку, которую он уже опробовал на внутренней аудитории.

Речь идет о скором нападении Польши на Беларусь при поддержке НАТО. Результат, как население Беларуси восприняло очередной fiction, неизвестен. Но не пропадать же такому труду зря.

"Цветные революции, которые развернулись в ряде государств, - это никакие не цветные революции. Мы видим по Беларуси. Это обычный мятеж. Революция - это когда есть основа для революции, мы все с вами изучали, когда низы не хотят, верхи не могут и так далее, и когда есть революционеры. Никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет. Все так называемые революционеры хотят жить хорошо и желательно за чужой счет. И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет", - выдал Лукашенко в качестве вступления свою интерпретацию фрагмента из учебника политологии.

"Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют", - выдал пенсионер детали зловещего заговора.

"Дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель. Дело в создании санитарного пояса между Беларусью и Россией. Цели, которые после распада Союза, в середине 1990-х не удалось реализовать

"Это цели, которые после распада союза, в середине 90-х не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с Президентом России это очень хорошо понимаем. События в Беларуси, открыто уже говорят, - это трамплин для давления на Российскую Федерацию. Просто по-дружески хочу сказать: если кто-то думает, что это где-то далеко, Беларусь, что это не у нас… Может быть, и мы когда-то так думали. Даже события в Украине - думали, что это где-то не у нас. Не успеете оглянуться, как это будет у вас".

Так происходит, когда отдельно взятый диктатор надвигающуюся с каждым днем угрозу потери своей власти начинает транслировать на всю страну и даже регион.

Но, это не помешало Лукашенко продвинуть и свои экономические интересы. Он заявил, что основой единства государств является экономическое сотрудничество. "Будем мы видеть друг друга в экономике, как мы давно поставили перед собой цель в рамках Евразийского экономического союза, значит, сохранимся. Нет, президент России точно об этом сказал, - поодиночке разберут и используют", - напустил страха шкловский пенсионер.