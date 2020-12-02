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Брестчанин показал на границе поддельное командировочное удостоверение, чтобы не уходить на самоизоляцию

02.12.2020 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

37-летний брестчанин показал на границе поддельное командировочное удостоверение. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщаетГоспогранкомитет.


Фото: ГПК

Вечером 19 ноября мужчина возвращался в Беларусь из Польши через пункт пропуска «Брест». Чтобы не уходить на 10-дневную самоизоляцию он предъявил поддельное командировочное удостоверение. Пограничникам он признался, что скачал в Сети образец, распечатал и попросил у друга поставить печать фирмы.

В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы до двух лет.

Аналогичный инцидент произошел 1 декабря. Две брестчанки также предъявили на границе подложные командировочные удостоверения. При себе у них были поддельные печати российских и польских организаций. В отношении женщин проводится проверка.
 
Теги: Брест
 
 
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37-летний брестчанин показал на границе поддельное командировочное удостоверение. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщаетГоспогранкомитет.
 
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