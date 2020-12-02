Аморальная власть: у гродненского детского хосписа без всяких документов забрали аппарат ИВЛ

Отнятый у маленьких пациентов хосписа аппарат был куплен на средства благотворителей.













Напомним, что вчера прошло судебное заседание о лишении Гродненского детского хосписа аренды помещений. Повторное судебное заседание по этому поводу будет проведено через 14 дней.





Давление на хоспис началось и продолжается уже более двух месяцев по причине гражданской позиции его директора.



