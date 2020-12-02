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Аморальная власть: у гродненского детского хосписа без всяких документов забрали аппарат ИВЛ

02.12.2020 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом на своей странице в Инстаграм сегодня сообщила директор хосписа Ольга Величко.

Отнятый у маленьких пациентов хосписа аппарат был куплен на средства благотворителей.  



Напомним, что вчера прошло судебное заседание о лишении Гродненского детского хосписа аренды помещений. Повторное судебное заседание по этому поводу будет проведено через 14 дней.  

Давление на хоспис началось и продолжается уже более двух месяцев по причине гражданской позиции его директора. 

При этом глава Гродненской области, бывший онколог, Владимир Караник, не понаслышке знакомый с тем, кем есть паллиативный пациент, позволяет буквально уничтожать единственное учреждение паллиативной помощи детям в Гродно.
 
Теги: Гродно
 
 
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Об этом на своей странице в Инстаграм сегодня сообщила директор хосписа Ольга Величко.
 
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